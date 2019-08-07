У Росії розробили дитячу версію Конституції та згадали у ній Україну в питанні російської мови



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Книга розрахована на дітей 8-14 років

У Росії розробили дитячу версію Конституції, пише газета «Известия». Її повна назва — «Конституція Росії в віршах і картинках для громадян великої країни», пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Книга складається з 121 сторінки і розрахована на дітей 8-14 років. Вона являє собою віршований переказ преамбули і перших двох глав Конституції — «Основи конституційного ладу» і «Права і свободи людини і громадянина».

«Известия» цитують уривки з книги.

Над Конституцією для дітей працювали експерти Ради Федерації, Асоціації юристів Росії, фонду «Стратегія майбутнього» та Інституту розвитку місцевих спільнот.

Основні конституційні принципи проілюстровані не тільки казковими, а й сучасними прикладами. Так, про право користування рідною мовою автори повідомляють на прикладі агресії РФ на території України. У тексті вірша вказано:

«Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть».