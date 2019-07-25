Оголошено лонг-лист Букерівської премії



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Шорт-лист зі шести книжок оголосять 3 вересня

24 липня журі Букерівської премії оприлюднило довгий список за 2019 рік.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

«Лонглист, або «Букерівську дюжину», премії Букера 2019 року оголосили сьогодні», - йдеться у повідомленні.

Цьогоріч повний список із 13 книг відібрали п’ятеро журі: засновник і директор фестивалю Пітер Флоренс; екс-видавець художньої літератури і редактор Ліз Колдер; романіст, публіцист і режисер Сяолу Го; письменик, телеведучий Афуа Хирш; піаністка, диригент і композитор Джоанна МакГрегор.

Тож, власне, лонглист 2019 року:

Маргарет Етвуд (Канада) «Заповіти» (The Testaments)

Кевін Беррі (Ірландія) «Нічний човен до Танжера» (Night Boat to Tangier)

Оінкан Брейтвейт (Велика Британія / Нігерія) «Моя сестра, серійна вбивця» (My Sister, The Serial Killer)

Люсі Еллманн (США / Велика Британія) «Качки, Ньюберіпорт» (Ducks, Newburyport)

Бернардин Еварісто (Велика Британія) «Дівчина, Жінка, Інше» (Girl, Woman, Other)

Джон Ланчестер (Велика Британія) «Стіна» (The Wall)

Дебора Леві (Велика Британія) «Людина, що бачила все» (The Man Who Saw Everything)

Валерія Луїселлі (Мексика / Італія) «Архів загублених дітей» (Lost Children Archive)

Чигозі Обіома (Нігерія) «Оркестр меншин» (An Orchestra of Minorities)

Макс Портер (Велика Британія) «Ленні» (Lanny)

Салман Рушді (Велика Британія / Індія) «Кіхотт» (Quichotte)

Еліф Шафак (Велика Британія / Турція) «10 хвилин 38 секунд у цьому дивному світі» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World)

Дженетт Вінтерсон (Велика Британія) «Франкісштейн» (Frankissstein)

Шорт-лист зі шести книжок оголосять 3 вересня, а переможця – 14 жовтня.

The 2019 Booker Prize longlist has been announced. Watch what our judges had to say and read more here: https://t.co/BgLFiyaEbc#BookerPrize2019 #FinestFiction pic.twitter.com/gi1Xx6oe8h — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) 23 липня 2019 р.

Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів. На відміну від аналогічної міжнародної, ця премія вручається авторам книг, які були написані англійською мовою та видані у Великій Британії та Ірландії.

Нагадаємо, лауреаткою Міжнародної Букерівської премії стала письменниця Джокхо Алхарті з Оману. Вона здобула перемогу за книгу «Небесні тіла» (Celestial Bodies), яка розповідає про сімейні зв’язки та історію трьох оманських сестер.