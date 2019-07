Оголошено лонг-лист Букерівської премії

Шорт-лист зі шести книжок оголосять 3 вересня

24 липня журі Букерівської премії оприлюднило довгий список за 2019 рік.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

«Лонглист, або «Букерівську дюжину», премії Букера 2019 року оголосили сьогодні», - йдеться у повідомленні.

Цьогоріч повний список із 13 книг відібрали п’ятеро журі: засновник і директор фестивалю Пітер Флоренс; екс-видавець художньої літератури і редактор Ліз Колдер; романіст, публіцист і режисер Сяолу Го; письменик, телеведучий Афуа Хирш; піаністка, диригент і композитор Джоанна МакГрегор.

Тож, власне, лонглист 2019 року:

Шорт-лист зі шести книжок оголосять 3 вересня, а переможця – 14 жовтня.

The 2019 Booker Prize longlist has been announced. Watch what our judges had to say and read more here: https://t.co/BgLFiyaEbc#BookerPrize2019 #FinestFiction pic.twitter.com/gi1Xx6oe8h