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    Суспільство

    В Україну йде потужне похолодання

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    Синоптики прогнозують різке зниження температури, потужні зливи та шквалистий вітер - В Україну йде потужне похолодання
    Синоптики прогнозують різке зниження температури, потужні зливи та шквалистий вітер

    Погода в Україні сильно зміниться до кінця жовтня

    Погода в Україні розгуляється не на жарт. Вже скоро синоптики прогнозують різке зниження температури, потужні зливи та шквалистий вітер.

    Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo на два тижні, зіпсується погода вже після Покрови, 14 жовтня. Буде йти дощ, місцями з грозами, очікується штормовий вітер (на Заході досягне швидкості 21 м/с), знизиться температура.

    Потім очікується короткочасне підвищення «градусів». Але з 18-19 жовтня стовпчики термометрів різко підуть вниз, подолавши позначку в +10 градусів.

    Так, в Києві 21-22 жовтня прогнозують максимум +5 вдень, а вночі заморозки 0... -1.

    Похолодає до початку останньої декади жовтня до +8+10 градусів і в інших регіонах.

    Погода в Києві на два тижні

    _12687

    Погода у Львові на два тижні

    _12688

    Погода в Одесі на два тижні

    _12690

    Погода у Харкові на два тижні

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