В Україну йде потужне похолодання



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Синоптики прогнозують різке зниження температури, потужні зливи та шквалистий вітер

Погода в Україні сильно зміниться до кінця жовтня

Погода в Україні розгуляється не на жарт. Вже скоро синоптики прогнозують різке зниження температури, потужні зливи та шквалистий вітер.

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo на два тижні, зіпсується погода вже після Покрови, 14 жовтня. Буде йти дощ, місцями з грозами, очікується штормовий вітер (на Заході досягне швидкості 21 м/с), знизиться температура.

Потім очікується короткочасне підвищення «градусів». Але з 18-19 жовтня стовпчики термометрів різко підуть вниз, подолавши позначку в +10 градусів.

Так, в Києві 21-22 жовтня прогнозують максимум +5 вдень, а вночі заморозки 0... -1.

Похолодає до початку останньої декади жовтня до +8+10 градусів і в інших регіонах.

Погода в Києві на два тижні

Погода у Львові на два тижні

Погода в Одесі на два тижні

Погода у Харкові на два тижні

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