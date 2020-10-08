Злива наробила лиха на Київщині: підтопило будинки, дороги та дитсадок (фото)



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У Броварах дощі затопили вулицю Фото: ДСНС

До відкачування води залучались рятувальники

Минулої доби рятувальники Київщини 5 разів залучалися до робіт із відкачування води з підтоплених господарств внаслідок інтенсивних атмосферних опадів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, 7 жовтня о 17:15 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про підтоплення приватного домогосподарства на вулиці Яблуневій у с. Гора. На місце події було направлено черговий караул 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль. За допомогою мотопомпи рятувальниками оперативно було виконано роботи з відкачування води.

О 09:35 до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району надійшло повідомлення про підтоплення після проливних дощів приватного двору та погребу по вулиці О.Вишні. По прибуттю чергового караулу та оцінки масштабів підтоплення рятувальники почали викачку води з погреба та подвір’я за допомогою мотопомпи. О 10:20 відкачування води завершено.

Рятувальники Броварського району залучалися до робіт з відкачування дощової води на території дошкільного навчального закладу «Барвінок».

8 жовтня особовим складом 56 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари проведено роботи з відкачування води з проїжджої частини на вулиці Фельдмана.

Як відомо, в середу в Києві та області була сильна злива.