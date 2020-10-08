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    Новини

    Злива наробила лиха на Київщині: підтопило будинки, дороги та дитсадок (фото)

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    У Броварах дощі затопили вулицю - Злива наробила лиха на Київщині: підтопило будинки, дороги та дитсадок (фото)
    У Броварах дощі затопили вулицю
    Фото: ДСНС

    До відкачування води залучались рятувальники

    Минулої доби рятувальники  Київщини 5 разів залучалися до робіт із відкачування води з підтоплених господарств внаслідок інтенсивних атмосферних опадів. 

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, 7 жовтня о 17:15 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про підтоплення приватного домогосподарства на вулиці Яблуневій у с. Гора. На місце події було направлено черговий караул 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль. За допомогою мотопомпи рятувальниками оперативно було виконано роботи з відкачування води.

    О 09:35 до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району надійшло повідомлення про підтоплення після проливних дощів приватного двору та погребу по вулиці О.Вишні. По прибуттю чергового караулу та оцінки масштабів підтоплення рятувальники почали викачку води з погреба та подвір’я за допомогою мотопомпи. О 10:20  відкачування води завершено.

    Рятувальники Броварського району залучалися до робіт з відкачування дощової води на території дошкільного навчального закладу «Барвінок».

    8 жовтня особовим складом 56 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари проведено роботи з відкачування води з проїжджої частини на вулиці Фельдмана.

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    Злива наробила лиха на Київщині: підтопило будинки, дороги та дитсадок (фото)
    Злива наробила лиха на Київщині: підтопило будинки, дороги та дитсадок (фото)
    Злива наробила лиха на Київщині: підтопило будинки, дороги та дитсадок (фото)
    Злива наробила лиха на Київщині: підтопило будинки, дороги та дитсадок (фото)

    Як відомо, в середу в Києві та області була сильна злива.

    ДСНС Київщина рятувальники дощ
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