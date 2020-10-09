Температурні рекорди: минула ніч в Києві стала найтеплішою за понад 130 років



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Розпочалося бабине літо

Початок жовтня радує киян літнім теплом

У ніч на 9 жовтня температура повітря в Києві не опустилася нижче +13,4°С.

Таким чином минула ніч виявилась найтеплішою за 131 рік, попереднє рекордне значення +13,3°С 1889 року перевищено на 0,1°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці.

Нагадаємо, у ніч на середу, 7 жовтня, температура повітря в Києві не опустилася нижче +14,5°С. А в ніч на 8 жовтня – не опустилася нижче +15,1°С.

7 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів – 39 мм, що на 11 мм більше ніж у 1905 році.

Раніше повідомлялося, що цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.

За літо було встановлено 6 температурних рекордів.

У Києві в п’ятницю, 9 жовтня, передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря до +20 градусів, можливий туман.