В Україні може запрацювати аеропорт: в яку область доведеться їхати

Йдеться про єдиний аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень

Закарпатська обласна рада виділила 26 млн гривень на роботи в аеропорту в Ужгороді. Там сподіваються, що через 1-2 місяці з нього запустять пасажирське сполучення. Про це повідомляє галузеве видання «Крила».

Зазначимо, даний аеропорт є чи не єдиним, який уцілів з початку російського вторгнення в Україну.

«Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з'явився великий, унікальний і можливо останній, найголовніший в державі аеропорт», - зазначив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

За його словами, на сьогодні це єдиний аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень.

«Тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною. Злітаючий борт потрапляє в небо Європейського союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито. Тому я впевнений, що через місяць-другий у нас полетять борти наших українських авіакомпаній, що базуються сьогодні в Європі, в напрямку Відня, в напрямку, якщо потрібно, Праги, Мюнхена», – додав він.