«Антонов» оцінив збитки від руйнування аеропорту в Гостомелі

Збитки оцінюють в 1 млрд доларів

Збитки від руйнувань в аеропорту Гостомеля оцінюються в 1 мільярд доларів. Про це заявив в.о. заступника гендиректора з операційної та адміністративної діяльності Антонова Віктор Авдєєв в інтерв'ю Forbes.

Крім знищення літака Ан-225 Мрія та інших літаків, майже повністю зруйнована інфраструктура аеродрому і льотно-випробувальна база.

«Потрібна повна реконструкція, а по суті – будівництво нового аеропорту. Мається на увазі, що потрібно побудувати термінал, який дозволить створити в Гостомелі вантажний хаб. Він використовуватиметься перш за все «Авіалініями Антонова». Хочемо підвищити привабливість авіакомпанії за рахунок розширення спектру її послуг, більш функціонально використати парк літаків для міжнародних перевезень», – сказав Авдєєв.

Раніше повідомлялося, що група архітекторів розробила Концептуальний проєкт пасажирського терміналу «Мрія» у аеропорту Гостомеля.

Нагадаємо, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну в селищі та селах Гостомельської ОТГ відбувалися запеклі бої, які тривали понад місяць, більша частина будівель, включаючи житловий фонд, зазнала пошкоджень або була повністю зруйнована.

6 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Гостомелю в переліку шести міст звання Місто-герой при тому, що сам Гостомель на той момент не мав статусу міста.

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».