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  4. «Антонов» оцінив збитки від руйнування аеропорту в Гостомелі
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    Суспільство

    «Антонов» оцінив збитки від руйнування аеропорту в Гостомелі

    В аеропорту зруйновано інфраструктуру аеродрому і льотно-випробувальну базу - «Антонов» оцінив збитки від руйнування аеропорту в Гостомелі
    В аеропорту зруйновано інфраструктуру аеродрому і льотно-випробувальну базу
    фото з відкритих джерел

    Збитки оцінюють в 1 млрд доларів

    Збитки від руйнувань в аеропорту Гостомеля оцінюються в 1 мільярд доларів. Про це заявив в.о. заступника гендиректора з операційної та адміністративної діяльності Антонова Віктор Авдєєв в інтерв'ю Forbes.

    Крім знищення літака Ан-225 Мрія та інших літаків, майже повністю зруйнована інфраструктура аеродрому і льотно-випробувальна база.

    «Потрібна повна реконструкція, а по суті – будівництво нового аеропорту. Мається на увазі, що потрібно побудувати термінал, який дозволить створити в Гостомелі вантажний хаб. Він використовуватиметься перш за все «Авіалініями Антонова». Хочемо підвищити привабливість авіакомпанії за рахунок розширення спектру її послуг, більш функціонально використати парк літаків для міжнародних перевезень», – сказав Авдєєв.

    Раніше повідомлялося, що група архітекторів розробила Концептуальний проєкт пасажирського терміналу «Мрія» у аеропорту Гостомеля.

    Нагадаємо, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну в селищі та селах Гостомельської ОТГ відбувалися запеклі бої, які тривали понад місяць, більша частина будівель, включаючи житловий фонд, зазнала пошкоджень або була повністю зруйнована.

    6 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Гостомелю в переліку шести міст звання Місто-герой при тому, що сам Гостомель на той момент не мав статусу міста.

    У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

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    Теги: росія окупанти війна Антонов Мрія аеропорт Україна окупація #stoprussia
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    «Антонов» оцінив збитки від руйнування аеропорту в Гостомелі