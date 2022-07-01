Найбільший аеропорт у Білорусі відправив персонал на простій: названо причину

Санкції ЄС змусили керівництво летовища ввести чотириденний робочий тиждень

Національний аеропорт «Мінськ» змушений запровадити режим простою для змінного персоналу та перевести адміністративних працівників на чотириденний робочий тиждень через санкції країн ЄС проти Білорусі. Про це повідомив гендиректор летовища В'ячеслав Хоронеко.

«Зважаючи на економічну ситуацію, що склалася, ми змушені були піти на такі непопулярні заходи, як введення простою на підприємстві для змінного персоналу і перехід на чотириденний робочий тиждень для адміністративних працівників», – сказав Хоронеко, якого цитує пресслужба аеропорту.

За його словами, «зниження всіх витрат дозволить летовищу «залишатися на плаву» у складний час, забезпечуючи безперебійну роботу аеропорту, високий рівень авіаційної безпеки та комфорту для пасажирів».

Коментуючи вплив санкцій, гендиректор також констатував, що аеропорт «стикається з труднощами щодо постачання нового технологічного обладнання та обслуговування вже наявного, є деякі питання з іноземним програмним забезпеченням».

«Все це підштовхує нас шукати альтернативні шляхи вирішення проблем, що виникли – з початку 2022 року ми почали вести роботу з пошуку нових партнерів-постачальників обладнання з можливістю його подальшого обслуговування», – сказав гендиректор.

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