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    Політика

    Найбільший аеропорт у Білорусі відправив персонал на простій: названо причину

    Санкції торкнулися головного аеропорту Білорусі - Найбільший аеропорт у Білорусі відправив персонал на простій: названо причину
    Санкції торкнулися головного аеропорту Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Санкції ЄС змусили керівництво летовища ввести чотириденний робочий тиждень

    Національний аеропорт «Мінськ» змушений запровадити режим простою для змінного персоналу та перевести адміністративних працівників на чотириденний робочий тиждень через санкції країн ЄС проти Білорусі. Про це повідомив гендиректор летовища В'ячеслав Хоронеко.

    «Зважаючи на економічну ситуацію, що склалася, ми змушені були піти на такі непопулярні заходи, як введення простою на підприємстві для змінного персоналу і перехід на чотириденний робочий тиждень для адміністративних працівників», – сказав Хоронеко, якого цитує пресслужба аеропорту.

    За його словами, «зниження всіх витрат дозволить летовищу «залишатися на плаву» у складний час, забезпечуючи безперебійну роботу аеропорту, високий рівень авіаційної безпеки та комфорту для пасажирів».

    Коментуючи вплив санкцій, гендиректор також констатував, що аеропорт «стикається з труднощами щодо постачання нового технологічного обладнання та обслуговування вже наявного, є деякі питання з іноземним програмним забезпеченням».

    «Все це підштовхує нас шукати альтернативні шляхи вирішення проблем, що виникли – з початку 2022 року ми почали вести роботу з пошуку нових партнерів-постачальників обладнання з можливістю його подальшого обслуговування», – сказав гендиректор.

    Раніше повідомлялося, що Білоруські банки допомагають росіянам обходити санкції: як працює схема.

    Також Білоруські опозиціонери заявили, що готові боротися проти Путіна та Лукашенка.

    Нагадаємо, що Форум демократичних сил Білорусі назвав ситуацію в своїй країні фактичною окупацією і попросив допомогти білоруському народу скинути режим Олександра Лукашенка.

    Читайте також інтерв'ю: Білорус, який воює за Україну: Після цієї війни ми скинемо Лукашенка
    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна аеропорт Україна окупація #stoprussia
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    Найбільший аеропорт у Білорусі відправив персонал на простій: названо причину