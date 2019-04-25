В Україні можна отримати автомобільні номери поштою



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В онлайн-режимі можна: перевірити можливість замовлення конкретного ІНЗ, замовити та оплатити його виготовлення, обрати отримання готового номерного знаку у зручному за розташуванням відділенні Нової пошти

Послуга з отримання індивідуального номерного знаку стала повністю електронною

В Україні послуга з отримання індивідуального номерного знаку (ІНЗ) стала повністю електронною. Тепер автомобільні номери можна буде отримати поштою.

Про це повідомляє прес-служби Державного агентства з питань електронного урядування України, інформує «Прямий» канал.

«Відтепер в онлайн-режимі можна: перевірити можливість замовлення конкретного ІНЗ, замовити та оплатити його виготовлення, обрати отримання готового номерного знаку у зручному за розташуванням відділенні Нової пошти», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вартість послуги доставки Новою поштою фіксована – 500 грн.

Переведення послуги з отримання індивідуальних номерних знаків (ІНЗ) в онлайн-площину дозволить державі зробити її популярною та знищить будь-які корупційні ризики.