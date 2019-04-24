На Київщині сталася велика пожежа: вщент згоріли п’ять будівель (фото)
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Врятовано житлові будинки, які знаходились поруч з осередком пожежі
У вівторок, 23 квітня, сталося загоряння господарчої будівлі в селі Колонщина Макарівського району. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району о 12:44.
На місце події виїхали рятувальники 32-ї ДПРЧ смт Макарів, 50-ДПРП с. Бишів та 59-ДПРП с. Пісківка, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальників встановлено, що горять одразу п’ять господарчих будівель, автомобіль ВАЗ 2104 та існує можливість перекидання вогню на поруч розташовані два житлових будинки.
Пожежу було локалізовано о 14:00 та повністю ліквідовано о 17:00.
Врятовано житлові будинки, які знаходились поруч з осередком пожежі.
Вогнем знищено повністю 5 господарчих будівель.
Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки та 15 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 23 квітня вранці у місті Бровари сталося загоряння вантажного автомобіля.