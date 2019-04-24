На Київщині сталася велика пожежа: вщент згоріли п’ять будівель (фото)



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Горіли відразу п’ять господарчих будівель та автомобіль ВАЗ 2104 Фото: ДСНС

Врятовано житлові будинки, які знаходились поруч з осередком пожежі

У вівторок, 23 квітня, сталося загоряння господарчої будівлі в селі Колонщина Макарівського району. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району о 12:44.

На місце події виїхали рятувальники 32-ї ДПРЧ смт Макарів, 50-ДПРП с. Бишів та 59-ДПРП с. Пісківка, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальників встановлено, що горять одразу п’ять господарчих будівель, автомобіль ВАЗ 2104 та існує можливість перекидання вогню на поруч розташовані два житлових будинки.

Пожежу було локалізовано о 14:00 та повністю ліквідовано о 17:00.

Врятовано житлові будинки, які знаходились поруч з осередком пожежі.

Вогнем знищено повністю 5 господарчих будівель.

Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 23 квітня вранці у місті Бровари сталося загоряння вантажного автомобіля.