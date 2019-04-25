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    На Південному мосту Sprinter на великій швидкості влетів у Lanos (фото, відео)

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    В результаті аварії у Lanos повністю зім'ята задня частина&nbsp; - На Південному мосту Sprinter на великій швидкості влетів у Lanos (фото, відео)
    В результаті аварії у Lanos повністю зім'ята задня частина 
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення постраждав водій

    У ніч на четвер, 25 квітня, на Південному мосту в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів: Mercedes Sprinter на великій швидкості влетів у Lanos, що їав попереду.

    Аварія трапилася близько 01:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, автомобілі рухалися по одній смузі. На великій швидкості Sprinter влетів ззаду в Lanos. Від сильного удару водій легковика травмував голову. За даними поліції, постраждалого госпіталізували з черепно-мозковою травмою.

    В результаті аварії у Lanos повністю зім'ята задня частина і вибито скло. У Sprinter пом'ятий капот, а також відпав бампер. Водій Sprinter, який, імовірно, спровокував ДТП, відмовився коментувати подію.

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    На Південному мосту Sprinter на великій швидкості влетів у Lanos (фото, відео)
    На Південному мосту Sprinter на великій швидкості влетів у Lanos (фото, відео)
    На Південному мосту Sprinter на великій швидкості влетів у Lanos (фото, відео)
    На Південному мосту Sprinter на великій швидкості влетів у Lanos (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Деталі й причини аварії встановлюють правоохоронці.

    Як повідомлялося, 23 квітня у Голосіївському районі Києва на перехресті вулиць Михайла Максимовича та провулку Охтирського сталася ДТП з потерпілим: зіткнулися автомобіль Saab 9000 і мотоцикл Honda.

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