На Південному мосту Sprinter на великій швидкості влетів у Lanos (фото, відео)



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В результаті аварії у Lanos повністю зім'ята задня частина Фото: Інформатор

В результаті зіткнення постраждав водій

У ніч на четвер, 25 квітня, на Південному мосту в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів: Mercedes Sprinter на великій швидкості влетів у Lanos, що їав попереду.

Аварія трапилася близько 01:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, автомобілі рухалися по одній смузі. На великій швидкості Sprinter влетів ззаду в Lanos. Від сильного удару водій легковика травмував голову. За даними поліції, постраждалого госпіталізували з черепно-мозковою травмою.

В результаті аварії у Lanos повністю зім'ята задня частина і вибито скло. У Sprinter пом'ятий капот, а також відпав бампер. Водій Sprinter, який, імовірно, спровокував ДТП, відмовився коментувати подію.

На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Деталі й причини аварії встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 23 квітня у Голосіївському районі Києва на перехресті вулиць Михайла Максимовича та провулку Охтирського сталася ДТП з потерпілим: зіткнулися автомобіль Saab 9000 і мотоцикл Honda.