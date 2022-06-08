В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Пожежна небезпека очікується 9-11 червня

Майже по всій Україні, крім Закарпаття та Карпат, з 9 по 11 червня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє «Укргідрометцентр» у Facebook.

«Ми маємо розуміти, що масштабні пожежі у природних екосистемах провокують переважно самі ж люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках. Майте совість і пам'ятайте, що випалювання української землі - злочин, за який передбачена відповідальність», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 9 червня, в Україні очікується багато сонячної погоди. Винятки – Карпати, Сумщина, Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим. У цих частинах України пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря передбачається +25...+30 градусів. Вітер очікується південно-східний, помірний.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).