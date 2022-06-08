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    Суспільство

    В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
    фото з відкритих джерел

    Пожежна небезпека очікується 9-11 червня

    Майже по всій Україні, крім Закарпаття та Карпат, з 9 по 11 червня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє «Укргідрометцентр» у Facebook.

    «Ми маємо розуміти, що масштабні пожежі у природних екосистемах провокують переважно самі ж люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках. Майте совість і пам'ятайте, що випалювання української землі - злочин, за який передбачена відповідальність», – йдеться в повідомленні.

    ad0389ef-2711-47f4-a886-0c1df4fa359d. Нагадаємо, у четвер, 9 червня, в Україні очікується багато сонячної погоди. Винятки – Карпати, Сумщина, Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим. У цих частинах України пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря передбачається +25...+30 градусів. Вітер очікується південно-східний, помірний.

    Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).

    Теги: Закарпаття пожежна небезпека
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    В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки