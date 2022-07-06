В Україні оголошено штормове попередження: де очікується негода

Синоптики прогнозують шквали та град

Завтра, 7 липня, негода накриє майже півкраїни. Про це попереджає «Укргідрометцентр».

«7 липня у західних, північних, більшості центральних областей, місцями на Одещині та Миколаївщині грози», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей очікуються град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, 6 липня у центрі, на сході та півдні на українців очікує спекотна погода, а в столиці, частині центру, на півночі та заході – слабкі дощі з грозами, а в деяких областях – і град. Негоду прогнозують у Луцьку, Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, Києві, Житомирі та Чернігові.



