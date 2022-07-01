Перші вихідні липня: якою буде погода

В суботу та неділю буде трохи дощів та багато спеки

Липень розпочався в Україні спекою – десь помірною, десь сильнішою, та локальними грозовими дощами в Карпатах. Другий день липня також обіцяє високу температуру повітря – впродовж дня суботи передбачається +26+32 градуси. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Трохи свіжіше буде на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Луганщині, Донеччині, +24+28 градусів. І також нарешті спека послабне на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківській області, очікується +27+30 градусів.

Вітер буде південно-східний, на Лівобережжі – північно-східний, помірний, у східних областях та в Приазов'ї можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду», – написала Діденко.

Дощі завтра в більшості областей малоймовірні, лише в західній частині України місцями пройдуть короткочасні, з грозами та подекуди з градом.

У Києві 2-го липня передбачається сонячна суха погода з максимальною температурою повітря близько +28, +29 градусів.

Загалом найближчими днями у Києві переважатиме помірна спека, до +28+32 градусів. Зниження температури повітря очікується після Івана, з 8-го липня, десь до +23+27 градусів.

им часом погода помстилась за Україну: Сочі та околиці як після бомбардування.