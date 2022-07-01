Погода в Україні різко зміниться: прогноз на 1 липня

Дощі та грози нарешті йдуть з України

У перший день липня погода в Україні прогнозується стабільною та однорідною на всій території. Очікується перемінна хмарність без опадів та середня денна температура на рівні +29 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, 1 липня в країні буде переважно сухо, лише вночі у південній частині місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°, у східних областях 10-15°, вдень 26-31°, у західних областях 31-36°.

1-3 липня в Україні, крім Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 1 липня буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.