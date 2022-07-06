Шквали та грози: сьогодні у деяких областях погіршиться погода

На півдні та сході країни буде владарювати спека, ховайтеся в затінок

На частині території України можливий град

Прогноз погоди в Україні на 6 липня буде контрастним: здивує якщо у центрі, на сході та півдні на українців очікує спекотна погода, то в столиці, частині центру, на півночі та заході – слабкі дощі з грозами, а в деяких областях – і град. Негоду прогнозують у Луцьку, Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, Києві, Житомирі та Чернігові. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Так, за прогнозами синоптиків, 6 липня буде без опадів у центрі, на сході та півдні. У західних областях удень стовпчики термометрів піднімуться не вище 27 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях буде 20-22 градуси вдень. Синоптики обіцяють град та сильні грози.

На півдні денна температура наблизиться до +36. Очікується ясна погода, без опадів. У Сімферополі буде +32…+34 градуси вдень, також без опадів.

У центральних областях у середу буде мінлива погода – якщо у Вінницькій області очікується +31…+33 градуси тепла вдень та град з сильною грозою, то в Черкасах та Кропивницькому – +33…+35 градусів, ясна погода й без опадів.

У Сумській та Чернігівській областях удень очікується +31…+33 градуси. Однак якщо в Сумах буде сонячно, без опадів, то в Чернігові – слабкий дощ з грозою. На Житомирщині вдень буде +29…+31 градус тепла, а також град з сильною грозою.

У східних областях 6 липня буде тепло, без опадів. Температура в Харківській, Донецькій та Луганській областях – +31…+33 градуси. Водночас у Дніпрі температура повітря підніметься до 36 градусів тепла.

У Києві 6 липня буде слабкий дощ з грозою. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі – +20…+22 градуси тепла, вдень – +31…+33.

6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах значний дощ, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

На території Закарпатської, Івано-Франківської областей та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.