В Україні пануватиме бабине літо: прогноз погоди на 9 вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні пануватиме бабине літо

У середу в Україні без опадів, до +26

9 вересня на всій території України очікується суха і сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +20...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +19...+25 градусів, у Сумській області +18...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +20...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, удень +20...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, удень +22...+28 градусів.

Українська синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що погода в Україні у середу, 9 вересня, буде сонячною та теплою. Причина цьому – антициклон, що осяде над територією країни.

Відтак, він спричинить суху та навіть спекотну погоду.

Температура повітря в середньому коливатиметься від +20 до +25 градусів, а на Півдні та у Центрі повітря місцями прогріється до +25…+29 градусів.

Найспекотніше буде на Одещині, там очікується +25…+27 градусів.

Найхолодніше – на Сумщині, максимум +20…+22 градуси.

У Києві 9 вересня теж буде сонячно, а стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +22…+24 градуси.