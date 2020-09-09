  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Україні пануватиме бабине літо: прогноз погоди на 9 вересня

    • Розсилка
    В Україні пануватиме бабине літо - В Україні пануватиме бабине літо: прогноз погоди на 9 вересня
    В Україні пануватиме бабине літо

    У середу в Україні без опадів, до +26

    9 вересня на всій території України очікується суха і сонячна погода.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +20...+26 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +19...+25 градусів, у Сумській області +18...+23 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +20...+27 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, удень +20...+25 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, удень +22...+28 градусів.

    ukraine_155

    Українська синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що погода в Україні у середу, 9 вересня, буде сонячною та теплою. Причина цьому – антициклон, що осяде над територією країни.

    Відтак, він спричинить суху та навіть спекотну погоду.

    Температура повітря в середньому коливатиметься від +20 до +25 градусів, а на Півдні та у Центрі повітря місцями прогріється до +25…+29 градусів.

    Найспекотніше буде на Одещині, там очікується +25…+27 градусів.

    Найхолодніше – на Сумщині, максимум +20…+22 градуси.

    У Києві 9 вересня теж буде сонячно, а стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +22…+24 градуси.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ