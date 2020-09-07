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    У світі

    На Південну Корею обрушився супертайфун: відео

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    На Південну Корею обрушився тайфун - На Південну Корею обрушився супертайфун: відео
    На Південну Корею обрушився тайфун
    Фото: Yonhap

    Тайфун обрушився на місто Ульсан

    Тайфун «Хайшен» наблизився до південного побережжя Південної Кореї. Тайфун несе в собі стійкий вітер зі швидкістю 126 км на годину.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Тайфун обрушився на місто Ульсан.

    Сильний вітер вже відключив електроенергію майже у 5 тис. домогосподарств на південній околиці Корейського півострова, включаючи курортний острів Чеджу, де з суботи випало понад 473 мм опадів.

    Більше 1 тисячі людей евакуйовано, а понад 300 рейсів в 10 аеропортах, включаючи міжнародний аеропорт Чеджу, були скасовані.

    Міністерство безпеки країни додало, що закритий в'їзд в національні парки і деякі національні поїзда призупинені.

    Крім того, в Японії близько 440 тисячі будинків в південно-західному районі Кюсю залишилися без електрики в понеділок вранці після урагану. 32 людини були поранені, в тому числі жінка, яка впала з сходового прольоту в темряві.

    В результаті тайфуну майже 2 мільйонам чоловік в Японії евакуювали.

    Раніше повідомлялося, що на Японію обрушився потужний тайфун «Хайшен», який викликав сильні вітри і дощі на півдні країни.

    Це дев'ятий за рахунком тайфун, що утворився в Тихому океані в 2020 році і перший супертайфун.

    Нагадаємо, у травні на Філіппіни обрушився потужний тайфун Амбо.

    стихійні лиха Південна Корея Японія аеропорт Філіппіни вітер ураган
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