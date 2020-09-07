На Південну Корею обрушився супертайфун: відео



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На Південну Корею обрушився тайфун Фото: Yonhap

Тайфун обрушився на місто Ульсан

Тайфун «Хайшен» наблизився до південного побережжя Південної Кореї. Тайфун несе в собі стійкий вітер зі швидкістю 126 км на годину.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Тайфун обрушився на місто Ульсан.

Сильний вітер вже відключив електроенергію майже у 5 тис. домогосподарств на південній околиці Корейського півострова, включаючи курортний острів Чеджу, де з суботи випало понад 473 мм опадів.

Більше 1 тисячі людей евакуйовано, а понад 300 рейсів в 10 аеропортах, включаючи міжнародний аеропорт Чеджу, були скасовані.

Міністерство безпеки країни додало, що закритий в'їзд в національні парки і деякі національні поїзда призупинені.

Крім того, в Японії близько 440 тисячі будинків в південно-західному районі Кюсю залишилися без електрики в понеділок вранці після урагану. 32 людини були поранені, в тому числі жінка, яка впала з сходового прольоту в темряві.

Typhoon Haishen battered Japan’s southern mainland with powerful winds and rain as it drew closer to the island of Kyushu, cutting power and prompting authorities to call for some 1.8 million people to evacuate https://t.co/aFT8iTIvwo pic.twitter.com/ve5i2WEq1b — Reuters (@Reuters) September 6, 2020

Lashing it down here on Amami Oshima as #typhoon #Haishen closes in pic.twitter.com/2vytxmJagB — James Reynolds (@EarthUncutTV) September 6, 2020

В результаті тайфуну майже 2 мільйонам чоловік в Японії евакуювали.

Раніше повідомлялося, що на Японію обрушився потужний тайфун «Хайшен», який викликав сильні вітри і дощі на півдні країни.

Це дев'ятий за рахунком тайфун, що утворився в Тихому океані в 2020 році і перший супертайфун.

Нагадаємо, у травні на Філіппіни обрушився потужний тайфун Амбо.