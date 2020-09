На Південну Корею обрушився супертайфун: відео

Тайфун обрушився на місто Ульсан

Тайфун «Хайшен» наблизився до південного побережжя Південної Кореї. Тайфун несе в собі стійкий вітер зі швидкістю 126 км на годину.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Тайфун обрушився на місто Ульсан.

Сильний вітер вже відключив електроенергію майже у 5 тис. домогосподарств на південній околиці Корейського півострова, включаючи курортний острів Чеджу, де з суботи випало понад 473 мм опадів.

Більше 1 тисячі людей евакуйовано, а понад 300 рейсів в 10 аеропортах, включаючи міжнародний аеропорт Чеджу, були скасовані.

Typhoon #Haishen has hit #SouthKorea . What's that idiot with an umbrella doing? https://t.co/A6mRrmuDVn

Міністерство безпеки країни додало, що закритий в'їзд в національні парки і деякі національні поїзда призупинені.

Крім того, в Японії близько 440 тисячі будинків в південно-західному районі Кюсю залишилися без електрики в понеділок вранці після урагану. 32 людини були поранені, в тому числі жінка, яка впала з сходового прольоту в темряві.

Typhoon Haishen battered Japan’s southern mainland with powerful winds and rain as it drew closer to the island of Kyushu, cutting power and prompting authorities to call for some 1.8 million people to evacuate https://t.co/aFT8iTIvwo pic.twitter.com/ve5i2WEq1b