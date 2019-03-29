В Україні роботодавців зобов'яжуть облаштовувати робочі місця для людей з інвалідністю



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Нові будівельні норми передбачають, що робочі місця для людей з інвалідністю мають розташовуватись не більш ніж за 50 метрів від туалетів, пристроїв питної води та розігрівання їжі

Наразі в Україні близько 3 мільйонів людей з інвалідністю, 80% з них — працездатні

В Україні з 1 квітня набувають чинності нові державні будівельні норми щодо інклюзивності, де, зокрема, передбачено обов'язок роботодавців облаштовувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

За його словами, наразі в Україні близько 3 мільйонів людей з інвалідністю, 80% з них — працездатні люди, які через недоступність громадського простору не можуть використати своє право на працю.

«У новому ДБН щодо інклюзивності міститься близько 100 якісних змін для обов’язкового створення доступного простору для всіх маломобільних груп. У тому числі, прописано обов’язкове влаштування частини робочих місць при проектуванні підприємств, установ і організацій доступними для людей з інвалідністю. Звичайно, що і будівлі цих закладів повинні також мати реальний безбар’єрний простір ззовні та всередині», — повідомив Парцхаладзе.

За його словами, нові будівельні норми передбачають, що робочі місця для людей з інвалідністю мають розташовуватись не більш ніж за 50 метрів від туалетів, пристроїв питної води та розігрівання їжі.

«Якщо проектується спеціалізоване робоче місце для конкретної людини з інвалідністю, то воно повинно включати комплект меблів, обладнання та допоміжні пристрої, пристосовані для конкретного виду інвалідності. Площа 1 робочого місця в офісних та адміністративних приміщеннях для особи з інвалідністю, яка пересувається на візку — не менше 5,65 кв. м», — додав Парцхаладзе.

В уряді сподіваються, що застосування нових норм щодо інклюзивності сприятиме працевлаштуванню людей з інвалідністю та забезпечить їх право на працю.

Зазначимо, що весною 2019 року в Україні набули чинності нові норми щодо розміщення туалетів, пристосованих для користування людьми з інвалідністю, у громадських місцях.

Раніше у Мінрегіоні пропонували зобов’язати готелі облаштовувати 10% своїх номерів для людей з інвалідністю.