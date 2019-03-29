У Держстаті повідомили, на скільки зросла середня зарплата українців



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Найвищі зарплати в Україні як і раніше отримують у фінансовій та страховій діяльності

У лютому 2019 році середня зарплата українців збільшилась на 2,2% проти попереднього місяця. Наразі вона складає 9429 гривень на місяць.

У Державній службі статистики зазначають, що середня заробітна плата в Україні наразі у 2,3 раза перевищує мінімальну (4173 гривні).

Водночас, проти грудня 2018 року розмір середньої зарплати в Україні зменшився більш ніж на 1 тисячу гривень. Це пов’язано з тим, що значна частина підприємств напередодні новорічних свят виплачують своїм працівникам «бонуси» та премії («тринадцята зарплата).

Найвищі зарплати в Україні як і раніше отримують у фінансовій та страховій діяльності. У лютому середня зарплата там складала майже 18,2 тисячі гривень на місяць, що на 6,6% більше, ніж попереднього місяця. Також суттєво зросли зарплати у сфері ІТ — на 7,3% за місяць. Наразі працівники цієї сфери в середньому отримують 16447 гривень на місяць.

Водночас у лютому дещо знизились зарплати у сфері транспорту та поштового зв'язку — на 4%. Наразі в середньому там отримують 10,53 тисячі гривень на місяць. Крім цього на близько 1% впали зарплати у готельному та ресторанному бізнесі, а також у сфері мистецький, спортивних послуг, розваг та відпочинку.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині стрімко ростуть зарплати.