В Україні за третину мільйона продається тарілка зі Сталіним (фото)

Продавцем товару радянської доби є мешканець Києва

На одному з інтнернет-аукціонів України продається нагородна настінна тарілка зі зображенням радянського диктатора Йосипа Сталіна. Ціна товару – 320 тис. грн, ідеться у статті «Главкома» «Сталін на тарілці та «геніальний» серп і молот. Місце, де тусуються любителі «совка».

Продавець готовий зустрітися особисто у Києві та продати тарілку за готівку – так вказано в описі оголошення. Проте, судячи з обговорення на форумі любителів старовини, цю тарілку автор лота AZLK95 намагається реалізувати вже 10 років.

Крім того, на інтернет-аукціону одесит під ніком Anatolii65 за 211 тис. грн виставив головну державну емблему Радянського Союзу. Ймовірно, висловлюючи своє захоплення нею, в описі чоловік написав: «Унікальна скульптурна композиція в бронзі 70 на 70 см. Фото не передає геніальності виконання і магії сприйняття. Вага 78 кг. Твір мистецтва рівня робіт Малевича».

Нагадаємо, що в Україні діє адміністративна та кримінальна відповідальність за використання забороненої символіки. Зокрема, кримінальна відповідальність (стаття 436-1 Кримінального кодексу) може наступити за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція – позбавлення волі до п’яти років.

При цьому, як пояснив «Главкому» адвокат, медіаюрист ГО «Платформи прав людини» Євген Воробйов, закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні не поширюється на випадки використання такої символіки під час антикварної торгівлі. Однак є важливе «але». Виявляється, є визначені Правила торгівлі антикварними речами, які затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства культури і мистецтв України від 29 грудня 2001 р. N 322.

Отже, антикварні речі – це культурні цінності як об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні і створені понад 50 років тому. Роздрібний продаж антикварних речей здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, у тому числі через спеціалізовані комісійні магазини, спеціалізовані відділи (секції) комісійних магазинів, спеціалізовані комісійні відділи (секції) магазинів з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, а також на аукціонах.

«Із згаданого випливає, що тільки продаж на аукціонах передбачає можливість організатору аукціону визначити дату і час проведення заходу і не пізніше як за 30 днів до цієї дати публічно оголосити (опублікувати) через засоби масової інформації перелік цього майна, відомості про стартові ціни тощо. В інших випадках, коли особа хоче опублікувати та продати такі заборонені антикварні речі, тобто продаж напряму через майданчики ОЛХ та інші з поширенням такої символіки, може бути наслідок притягнення такої особи до кримінальної відповідальності за статтею 436-1 Кримінального кодексу», – вважає юрист.

Раніше стало відомо, які «раритети» українці продають на онлайн-аукціонах.

Також на згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку. Це були російський паспорт і газети. В одній з квартир жив колишній працівник КГБ, а нині – пенсіонер, якому могли належати ці речі.