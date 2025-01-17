Сталін на тарілці та «геніальний» серп і молот. Місце, де тусуються любителі «совка»

Нагородна настінна тарілка з обличчям кривавового радянського диктатора, продається за… третину мільйона. Але за 10 років її ніхто так і не купив

В Україні є кілька відомих Інтернет-майданчиків, через які колекціонери продають старовинні та просто старі речі. «Главком» пройшовся сторінками цих сайтів, щоб дізнатися, які раритети там можуть придбати ті, у кого є зайві гроші і потяг до «совка», епохи Радянською Союзу. І ось що з’ясувалося…

Лотів радянської епохи безліч. Але у порівнянні з дореволюційними речами та цінностями сучасної України, «совкова» естетика суттєва поступається у ціні. Є особливо затяті продавці, що роками гнуть ціну за свої «скарби», але особливого попиту на них немає. Якщо ціна на якусь річ висока, то насправді мова може йти про те, що виготовлена вона з дорогоцінного металу і саме за нього правлять значні гроші.

Банкноти часів СРСР

У цілому, радянські банкноти є не надто цінними. Найдорожчий лот, що є на Monitex, коштує 33 тис. грн – таку суму просять за купюру 10 тис. рублів, випущених у 1922 році.

Українці продають радянські рублі на аукціонах скріншот: monitex.com.ua

Монети часів СРСР

Традиційно більш популярні монети різних епох, проте копійки радянської доби також не дуже цінуються. Є лише деякі винятки, за які продавці просять суттєві суми. Найвартіснішу монету продають за 108 тис. грн. Але це 1 срібний рубль, випущений у 1922 році. Є й інший лот, який коштує понад 100 тис. грн, але тут мова вже йде про цілу колекцію радянських монет.

Монети часів СРСР на сайті Violity скріншот: violity.com

Поруч із золотими радянськими та царськими рублями ціною не поступаються колекційні монети сучасної України скриншот: monitex.com.ua

Медалі, нагрудні знаки

Найдорожчі нагрудні значки радянської епохи, які продають у мережі; вкриті сріблом. Продавці просять за них 50-75 тис. грн. Проте, очевидно, товар не дуже користується попитом, адже покупцям відразу пропонуються знижки. Загалом радянські нагрудні знаки коштують від 2 до 7 тис. грн за штуку.

Нагрудні знаки часів СРСР на інтернет-торгах скриншот: monitex.com.ua

Ордени та медалі

Радянські ордени та медалі продаються часто одразу комплектами. Найдорожчий такий набір орденів коштує понад 200 тис. грн. А окремо медаль, що продається самостійно, – 85 тис. грн. Висока ціна пояснюється тим, що вона «золота».

Цінуються також найвищі нагороди за участь у Другій світовій. Окремі такі нагороди також виготовлялися з дорогоцінних металів і каміння. Тому їхня вартість об’єктивно висока.

Ордени та медалі часів СРСР часто продаються комплектами скриншот: monitex.com.ua

Радянська уніформа

На онлайн-аукціонах також можна знайти історичний секонд-хенд. Ці речі могли б використовуватися хіба що у музеях або в кіно.

Наприклад, охочі можуть придбати уніформу, яку носили солдати Червоної армії. Продавець під ніком kym хоче збути френч командного складу учасника робітничо-селянської червоної армії зразка 1935 року за майже 54 тис. грн. Також цей торговець виставив на аукціон френч медика за 34 тис. грн.

Військова мода ранньої радянської епохи скриншот: violity.com

«Геніальні» серп та молот

Одесит під ніком Anatolii65 за 211 тис. грн виставив головну державну емблему Радянського Союзу. Ймовірно, висловлюючи своє захоплення нею, в описі чоловік написав: «Унікальна скульптурна композиція в бронзі 70 на 70 см. Фото не передає геніальності виконання і магії сприйняття. Вага 78 кг. Твір мистецтва рівня робіт Малевича».

Бронзові серп та молот, які можливо до декомунізації «прикрашали» будівлю в Одесі скріншот: violity.com

Тарілка зі Сталіним

І на останок – головний експонат з онлайн-барахолки українських любителів «совка». Нагородна настінна тарілка, посередині якої зображений радянський диктатор Йосип Сталін, продається за 320 тис. грн. Продавець готовий зустрітися особисто у Києві та продати тарілку за готівку – так вказано в описі оголошення.

Нагородну тарілку 1934 з зображенням Сталіна продають за 300 тис. грн скріншот: violity.com

Проте, судячи з обговорення на форумі любителів старовини, цю тарілку автор лота AZLK95 намагається реалізувати вже 10 років.

Нагадаємо, що в Україні діє адміністративна та кримінальна відповідальність за використання забороненої символіки. Зокрема, кримінальна відповідальність (стаття 436-1 Кримінального кодексу) може наступити за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція – позбавлення волі до п’яти років.

При цьому, як пояснив «Главкому» адвокат, медіаюрист ГО «Платформи прав людини» Євген Воробйов, закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні не поширюється на випадки використання такої символіки під час антикварної торгівлі. Однак є важливе «але». Виявляється, є визначені Правила торгівлі антикварними речами, які затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства культури і мистецтв України від 29 грудня 2001 р. N 322.

Отже, антикварні речі – це культурні цінності як об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні і створені понад 50 років тому. Роздрібний продаж антикварних речей здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, у тому числі через спеціалізовані комісійні магазини, спеціалізовані відділи (секції) комісійних магазинів, спеціалізовані комісійні відділи (секції) магазинів з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, а також на аукціонах.

«Із згаданого випливає, що тільки продаж на аукціонах передбачає можливість організатору аукціону визначити дату і час проведення заходу і не пізніше як за 30 днів до цієї дати публічно оголосити (опублікувати) через засоби масової інформації перелік цього майна, відомості про стартові ціни тощо. В інших випадках, коли особа хоче опублікувати та продати такі заборонені антикварні речі, тобто продаж напряму через майданчики ОЛХ та інші з поширенням такої символіки, може бути наслідок притягнення такої особи до кримінальної відповідальності за статтею 436-1 Кримінального кодексу», – вважає юрист.

Маргарита Огнева, «Главком»