Барахолка любителів «совка». Які «раритети» українці продають на онлайн-аукціонах

За 54 тис. грн охочі можуть придбати… форму солдатів Червоної армії

В Україні є кілька відомих Інтернет-майданчиків, через які колекціонери продають старовинні та просто старі речі. Чільне місце займають лоти радянської епохи, йдеться у статті «Главкома» «Сталін на тарілці та «геніальний» серп і молот. Місце, де тусуються любителі «совка».

У цілому, радянські банкноти є не надто цінними. Найдорожчий лот, що є на Monitex, коштує 33 тис. грн – таку суму просять за купюру 10 тис. рублів, випущених у 1922 році.

Традиційно більш популярні монети різних епох, проте копійки радянської доби також не дуже цінуються. Є лише деякі винятки, за які продавці просять суттєві суми. Найвартіснішу монету продають за 108 тис. грн. Але це 1 срібний рубль, випущений у 1922 році. Є й інший лот, який коштує понад 100 тис. грн, але тут мова вже йде про цілу колекцію радянських монет.

Крім цього, на аукціонах можна знайти нагрудні значки радянської епохи, вкриті сріблом. Продавці просять за них 50-75 тис. грн. Проте, очевидно, товар не дуже користується попитом, адже покупцям відразу пропонуються знижки. Загалом радянські нагрудні знаки коштують від 2 до 7 тис. грн за штуку.

Радянські ордени та медалі продаються часто одразу комплектами. Найдорожчий такий набір орденів коштує понад 200 тис. грн. А окремо медаль, що продається самостійно, – 85 тис. грн. Висока ціна пояснюється тим, що вона «золота».

Цінуються також найвищі нагороди за участь у Другій світовій. Окремі такі нагороди також виготовлялися з дорогоцінних металів і каміння. Тому їхня вартість об’єктивно висока.

Окремо на онлайн-аукціонах також можна знайти історичний секонд-хенд. Ці речі могли б використовуватися хіба що у музеях або в кіно.

Наприклад, охочі можуть придбати уніформу, яку носили солдати Червоної армії. Продавець під ніком kym хоче збути френч командного складу учасника робітничо-селянської червоної армії зразка 1935 року за майже 54 тис. грн. Також цей торговець виставив на аукціон френч медика за 34 тис. грн.

Нагадаємо, у Харкові затримано вченого, який допомагав окупантам покращувати «Шахеди».

Крім того, Служба безпеки затримала на Донеччині агента російської Федеральної служба безпеки. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Раніше СБУ затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці.