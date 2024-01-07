На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку

Люди, що розбирають завали, знаходили також книгу «Ленін» і магнітик із Санкт-Петербурга, карту Росії

Рятувальники дозволили активістам і волонтерам, які з перших годин 2 січня працюють на місці ракетного удару, розбирати завали третього під’їзду – найбільш пошкодженого в усьому будинку на Солом’янці. До цього він був законсервований – фахівці ДСНС убезпечували його впродовж доби для волонтерів і власників квартир, розчищали проходи – і до під’їзду, й до вигорілих осель. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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Під час розбору завалів волонтери «Los Solomas» знайшли російський паспорт і газети. За їх словами, в одній з квартир жив колишній працівник КГБ, а нині – пенсіонер, якому могли належати ці речі.

«Крім того, що на фото, ми знаходили книгу «Ленін» і магнітик із Санкт-Петербурга, карту Росії, вітальні листівки з Новим роком із РФ і коробку з іграшками, яким років 35 – на зворотному боці написано, що вони виготовлені у Німецькій Демократичній Республіці», – розповідають волонтери.

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Волонтерка Наталія Чорна також додає, що коли прибирала у квартирі третього під'їзду, що дуже постраждала, знайшла напівзгорілий портрет Сталіна. Проте для історії його не зберігала, а викинула до решти сміття.

Тепер волонтери жартома додають: знайдені речі, якщо їх не заберуть власники, можуть стати експонатами майбутнього музею «рашистського божевілля».

На сьогодні загальні волонтерські роботи на місці ракетного удару майже припинені. Як пояснюють організатори, учора був останній «ударний» день – тоді десятки людей працювали майже до опівночі, аби прибрати максимум квартир. Офіційно «мурашник» (організована волонтерська допомога) закінчилася о пів на дванадцяту ночі. Проте запити на допомогу продовжували надходити й уночі – тому невелика група волонтерів і сьогодні допомагає мешканцям будинку прибирати оселі.

«Сьогодні ми робимо все те, що не можуть робити ковші тракторів – прибираємо у квартирах і на території, де це ще потрібно. Дитячий клуб, розташований у будинку, попри наше бажання, ще не можемо відновлювати – вікно закладу завалене уламками», – каже співорганізаторка толоки Альона Нікітіна.

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Станом на зараз, після прибирання у квартирах, доступ до них збережеться – зокрема, для охочих допомогти «точково» власникам квартир. Уже після фіксації усіх руйнувань та обходу комісії розпочнуться ремонтні роботи. Однак скільки вони триватимуть та коли орієнтовно стартують – інформації не надають навіть власникам пошкодженого будинку.

«Усі тамтешні квартири – портали у величезний обсяг робіт. В багатьох квартирах, здається, цілими лишилися тільки ванна й батареї, навіть стіни – не всі. Все знищено, потім прибрано, спаковано і викинуто», – зауважує волонтерка Олена про стан більшості осель у постраждалому будинку й третьому під’їзді зокрема.

Нагадаємо, у багатоквартирному будинку на вулиці Мокрій, 7 у Солом’янському районі Києва, який постраждав внаслідок масованого ракетного обстрілу 2 січня, досі немає опалення та газопостачання.

Електроенергію дали лише у крайніх двох під’їздах – у решті квартир, (а таких понад 200), невідомо коли з’явиться світло. Волонтери і жителі будинку продовжують розбирати завали, шукають документи і вціліле майно.