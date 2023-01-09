Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні запрацював новий пункт пропуску

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні запрацював новий пункт пропуску
Мінреінтеграції

Пункт контролю «Рахів» працюватиме лише на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення

На Закарпатті відкрили ще один міжнародний пункт контролю через державний кордон для залізничного пасажирського сполучення. Пункт працює на базі залізничної станції «Рахів» для громадян, які прямують до/чи з Румунії потягом. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Пункт контролю через державний кордон «Рахів» для залізничного пасажирського сполучення працюватиме цілодобово, але лише на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування», – йдеться в повідомленні.

Крім того, для виїзду у Румунію українці можуть скористатися такими пунктами перетину державного кордону, які функціонують в умовах воєнного стану:

  • «Солотвино – Сігету Мармацієй». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів;
  • «Порубне – Сірет». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних, вантажних засобів, а також пішоходів;
  • «Дякове – Халмеу». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирського, вантажного автотранспорту, пасажирських автобусів, легкових автомобілів і пішоходів;
  • «Красноїльськ – Вікову де Сус». Пункт працює з 08:00 до 20:00. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни та перехід у пішому порядку.

Нагадаємо, у листопаді на українсько-румунському кордоні в межах ділянки Чернівецької області відкрили новий автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ»

Теги: українці кордон воєнний стан Закарпаття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Красноїльськ» допоможе розвантажити єдиний на Буковині ПП на кордоні з Румунією – «Порубне»
В Україні запрацював новий пункт пропуску (фото, відео)
10 листопада, 2022, 14:37
Білоруські прикордонники скаржаться на «образливі жести» українських колег (відео)
Білоруські прикордонники скаржаться на «образливі жести» українських колег (відео)
5 сiчня, 20:25
Мінреінтеграції роз'яснило, як оформити українську пенсію за кордоном
Як оформити українську пенсію за кордоном: роз'яснення Мінреінтеграції
Вчора, 05:16

Суспільство

В Україні запрацював новий пункт пропуску
В Україні запрацював новий пункт пропуску
Як діяти, якщо спізнилися на потяг через тривогу: пояснення уряду
Як діяти, якщо спізнилися на потяг через тривогу: пояснення уряду
Схід України накриють морози: якою буде погода 9 січня
Схід України накриють морози: якою буде погода 9 січня
9 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Держава виділила мільйони на випуск 16 книжок (список)
Держава виділила мільйони на випуск 16 книжок (список)
На війні загинув відомий громадський діяч із Запоріжжя
На війні загинув відомий громадський діяч із Запоріжжя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Кирило Тимошенко виставив фото різдвяної вечері і обурив мережу
34K
Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян
29K
Представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року
26K
Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу
26K
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)
24K
Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка

Новини

Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту