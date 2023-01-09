В Україні запрацював новий пункт пропуску

Пункт контролю «Рахів» працюватиме лише на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення

На Закарпатті відкрили ще один міжнародний пункт контролю через державний кордон для залізничного пасажирського сполучення. Пункт працює на базі залізничної станції «Рахів» для громадян, які прямують до/чи з Румунії потягом. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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«Пункт контролю через державний кордон «Рахів» для залізничного пасажирського сполучення працюватиме цілодобово, але лише на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування», – йдеться в повідомленні.

Крім того, для виїзду у Румунію українці можуть скористатися такими пунктами перетину державного кордону, які функціонують в умовах воєнного стану:

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«Солотвино – Сігету Мармацієй». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів;

«Порубне – Сірет». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних, вантажних засобів, а також пішоходів;

«Дякове – Халмеу». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирського, вантажного автотранспорту, пасажирських автобусів, легкових автомобілів і пішоходів;

«Красноїльськ – Вікову де Сус». Пункт працює з 08:00 до 20:00. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни та перехід у пішому порядку.

Нагадаємо, у листопаді на українсько-румунському кордоні в межах ділянки Чернівецької області відкрили новий автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ».