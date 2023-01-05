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Білоруські прикордонники скаржаться на «образливі жести» українських колег (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білоруські прикордонники скаржаться на «образливі жести» українських колег (відео)
фото ілюстративне

Українські прикордонники нібито наводять зброю на білорусів

У Білорусі заявили про «провокації» з української сторони. Про це йдеться на сайті Державного прикордонного комітету Білорусі.

Начальний управління прикордонного контролю повідомив, що останньою «провокацією» став випадок в місці пропуску в селі Поддобрянка. Представник розповів, що саме там білоруських прикордонників «провокували образливими жестами» та нібито наводили на них зброю.

Проте він зазначив, що білоруси не ведуться на «провокації».

Раніше повідомлялося, що територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна.

Нагадаємо, що Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ.

Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна

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