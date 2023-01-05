Білоруські прикордонники скаржаться на «образливі жести» українських колег (відео)

Українські прикордонники нібито наводять зброю на білорусів

У Білорусі заявили про «провокації» з української сторони. Про це йдеться на сайті Державного прикордонного комітету Білорусі.

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Начальний управління прикордонного контролю повідомив, що останньою «провокацією» став випадок в місці пропуску в селі Поддобрянка. Представник розповів, що саме там білоруських прикордонників «провокували образливими жестами» та нібито наводили на них зброю.

Проте він зазначив, що білоруси не ведуться на «провокації».

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Раніше повідомлялося, що територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна.

Нагадаємо, що Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ.