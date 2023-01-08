Як оформити українську пенсію за кордоном: роз'яснення Мінреінтеграції

Мінреінтеграції роз'яснило, як оформити українську пенсію за кордоном

Подати заяву на оформлення пенсій можна у електронному вигляді на вебпорталі електронних послуг ПФУ

Українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Зазначається, що на вебпорталі електронних послуг ПФУ слід вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії», ознайомитися з інформацію на екрані та перейти за посиланням «Вхід».

Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), після чого у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати вкладку «Заява на призначення пенсії».

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«Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви», – порадили у Мінреінтеграції. Далі треба обрати вид пенсії, наприклад, «Пенсія за віком».

Після цього потрібно заповнити анкету та надати згоду на передачу й обробку своїх персональних даних, прикріпити скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Відтак на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби внесені до заяви дані можна відредагувати.

Завершення всіх операцій – заява підписується за допомогою КЕП та надсилається натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ».

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«Про стан обробки заяви та ухвалене рішення щодо призначення пенсії, Фонд повідомить в обраний вами спосіб», – зазначили у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, в Україні у березні заплановано проведення індексації пенсій. В результаті, розрахунковий розмір виплати збільшать на 22%.