В Україні запрацював новий пункт пропуску (фото, відео)

«Красноїльськ» допоможе розвантажити єдиний на Буковині ПП на кордоні з Румунією – «Порубне»

Пункт пропуску «Красноїльськ» зможе на добу пропускати 2000 громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів

На українсько-румунському кордоні в межах ділянки Чернівецької області відкрили новий автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ». Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Вперше з часу відновлення незалежності України відбувається відкриття новозбудованого пункту пропуску (ПП) через державний кордон. Початок роботи цього ПП – це не лише полегшення перетину кордону для громадян України та додаткові робочі місця, а й можливість розвантажити єдиний на Буковині ПП на кордоні з Румунією – «Порубне», де черга з вантажівок інколи могла сягати десятків кілометрів», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що «Красноїльськ» зможе на добу пропускати 2000 громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів. Згодом цей ПП стане повноцінним вантажним пунктом пропуску. Питання, щодо створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, у тому числі вантажного, понад 3,5 тонн вже обговорюється із румунськими колегами.

У відкритті нового пропускного пункту взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке.

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Крім того, вже на 85% готовий і міжнародний пункт пропуску «Дяківці», також на кордоні з Румунією. Тимошенко зазначає, що роботи мали б завершити до кінця року.

Раніше повідомлялося, що незабаром запрацює новий пункт пропуску на кордоні з Польщею. Будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури.

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