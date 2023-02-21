В Україну йде циклон Willy: синоптики пояснили, що буде з погодою

Повсюди в Україні практично очікуються дощ та мокрий сніг

Сьогодні, 21 лютого, в Україні вируватиме циклон Willy, його особливостями будуть – рвучкий вітер, дощ та сніг, але буде тепло, до +13 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.

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«В Україні у вівторок порядкуватиме циклон Willy з атмосферними фронтами. Зазвичай, в кінці лютого - на початку березня і відбуваються подібні активні атмосферні процеси, явища змішуються, як зимові, так і весняні, розпочинається перехід від зими до теплих сезонів», – розповіла вона.

За словами синоптика, повсюди в Україні практично очікуються дощ та мокрий сніг. «Дощу - більше, бо переважатиме висока температура повітря. Впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться від +3... +9 градусів, на півдні та заході місцями до +10...+13 градусів», – додала Діденко.

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Вона підкреслила, що в Україні сьогодні переважатиме сильний вітер із штормовими поривами, при цьому пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с й більше.

«У Києві очікується дощ, сильнющий вітер та +5 градусів. Вранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, ймовірний мокрий сніг», – констатувала синоптикиня.

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