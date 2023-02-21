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Очікуються небезпечні метеорологічні явища: прогноз погоди на 21 лютого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Очікуються небезпечні метеорологічні явища: прогноз погоди на 21 лютого
фото з відкритих джерел

Сьогодні на українців чекає дуже вітряна погода

По Україні 21 лютого буде хмарно. Практично по всій країні вночі дощитиме, а вдень деінде піде мокрий сніг. Температура коливатиметься від -5° морозу вночі до 12° тепла вдень. Протягом доби 21 лютого в Україні пориви вітру досягатимуть 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с. Рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Очікуються небезпечні метеорологічні явища: прогноз погоди на 21 лютого фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

Опади очікуються практично по всій території країни. Уночі в Україні, крім заходу та крайнього півдня, дощитиме, а вдень у східних та північно-східних областях піде мокрий сніг.

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме південно-західний із переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. В Україні очікуються пориви до 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, на Лівобережжі опуститься до 0-5° морозу. Вдень стовпчики термометра покажуть 3-8° тепла, а на заході та півдні країни прогріється аж до 7-12° вище нуля.

Очікуються небезпечні метеорологічні явища: прогноз погоди на 21 лютого фото 2
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 21 лютого можливі небезпечні метеорологічні явища. Рівень небезпеки жовтий. Пориви вітру можуть сягати 17-22 м/с.

Погода буде хмарною. Вночі піде мокрий сніг, а вдень дощитиме. Вітер переважатиме південно-західний із переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, пориви досягатимуть позначки 17-22 м/с.

Температура по області вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень прогріється до 3-8° вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 1-3° тепла, а вдень піднімуться до 5-7° вище нуля.

Теги: прогноз погоди вітер дощ

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