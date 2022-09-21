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Наближається антициклон: прогноз погоди на 21 вересня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Наближається антициклон: прогноз погоди на 21 вересня
Дощі в Україні прогнозують до вихідних
фото з відкритих джерел

Цього тижня в більшості областей переважатиме поле зниженого тиску

Погода в Україні у середу, 21 вересня, буде по-осінньому прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Цього тижня в більшості областей переважатиме поле зниженого тиску. Пройдуть дощі різної інтенсивності, але з другої половини тижня наблизиться циклон, який призведе до зменшення кількості опадів.

На Заході України від самого ранку небо буде вкрите хмарами. Температура повітря прогріється лише до +10...+12 градусів. Тоді як на Сході очікують аж до +18...+20 градусів у Луганській області. Ані натяку на дощ цього дня не буде.

На Півночі прогнозують ще більші дощі, ніж на Заході. Температура повітря там буде не на багато вища – +11...+13 градусів. На Півдні натомість буде сонячно та ясно. Термометри покажуть +17...+19 градусів.

Наближається антициклон: прогноз погоди на 21 вересня фото 1

Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Дощ падатиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим, +11...+13 градусів.

На високогір’ї Карпат найближчими днями очікується невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

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Теги: Укргідрометцентр повітря

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