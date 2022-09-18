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В Україні завтра погода буде небезпечною 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В Україні завтра погода буде небезпечною 
На понеділок оголошено штормове попередження 
glavcom.ua

Очікуються сильні пориви вітру 

На понеділок, 19 вересня, в Україні оголошено штормове попередження. Практично по всій території країни очікується сильний вітер. Про це повідомляє ДСНС у Facebook .

За даними синоптиків, 19 вересня в Україні, окрім півдня, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки жовтий.

В Україні завтра погода буде небезпечною  фото 1

Перший рівень небезпеки (жовтий) – це рівень небезпеки, за якого погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення чи обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту. 

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. На Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

Теги: вітер прогноз погоди

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