Вакарчук під час концерту присвятив Сенцову пісню та закликав звільнити політв'язнів



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Фото: Громадське Зображення Сенцова під час концерту «Океану Ельзи»

Лідер «Океану Ельзи» присвятив Сенцову та іншим політв'язням пісню «Коли тобі важко»

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук під час концерту закликав звільнити політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії 104 день.

Про це повідомляє «Громадське».

У перерві між виконанням пісень Вакарчук виказав промову, під час якої закликав звільнити політв'язня.

«В цей день, коли ми тут, є ті, хто не з нами. Це патріоти, герої, яких поза їх волею позбавили права відзначати незалежність України у нас вдома. Це політичні в'язні, українці, які перебувають у російських тюрмах прямо зараз. І ми не просто підтримуємо їх морально, ми не просто віддаємо свої душі і серця їм, ми вимагаємо, щоб вони були негайно звільнені», - наголосив співак.

Вакарчук присвятив Сенцову та іншим політв'язням пісню «Коли тобі важко».

«Для Олега Сенцова та інших - наступна пісня», - сказав лідер гурту.

«Наші в’язні мають бути звільнені» — лідер гурту «Океан Ельзи» під час концерту у Києві присвятив пісню «Коли тобі важко» українським політв'язням Кремля pic.twitter.com/ojX4nlsXPN — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2018 г.

Через декілька композицій Вакарчук оголосив, що присвячує пісню «Ще Мить» військовим у зоні бойових дій на Донбасі.

До слова, у середині серпня «Океан Ельзи» опублікував нову пісню з бюлетенем на обкладинці.