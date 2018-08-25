Вакарчук під час концерту присвятив Сенцову пісню та закликав звільнити політв'язнів
-
Розсилка
Лідер «Океану Ельзи» присвятив Сенцову та іншим політв'язням пісню «Коли тобі важко»
Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук під час концерту закликав звільнити політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії 104 день.
Про це повідомляє «Громадське».
У перерві між виконанням пісень Вакарчук виказав промову, під час якої закликав звільнити політв'язня.
«В цей день, коли ми тут, є ті, хто не з нами. Це патріоти, герої, яких поза їх волею позбавили права відзначати незалежність України у нас вдома. Це політичні в'язні, українці, які перебувають у російських тюрмах прямо зараз. І ми не просто підтримуємо їх морально, ми не просто віддаємо свої душі і серця їм, ми вимагаємо, щоб вони були негайно звільнені», - наголосив співак.
Вакарчук присвятив Сенцову та іншим політв'язням пісню «Коли тобі важко».
«Для Олега Сенцова та інших - наступна пісня», - сказав лідер гурту.
«Наші в’язні мають бути звільнені» — лідер гурту «Океан Ельзи» під час концерту у Києві присвятив пісню «Коли тобі важко» українським політв'язням Кремля pic.twitter.com/ojX4nlsXPN— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2018 г.
Через декілька композицій Вакарчук оголосив, що присвячує пісню «Ще Мить» військовим у зоні бойових дій на Донбасі.
До слова, у середині серпня «Океан Ельзи» опублікував нову пісню з бюлетенем на обкладинці.