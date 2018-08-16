«Океан Ельзи» опублікував нову пісню з бюлетенем на обкладинці



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Нова композиція Святослава Вакарчука називається «Скільки нас»

Український гурт «Океан Ельзи» опублікував нову пісню, на обкладинці якої зображено бюлетень зі знаками питання та оклику поряд з порожніми клітинками і словами «Скільки нас» — саме так називається новий трек.

Нова пісня опублікована на офіційному Youtube-каналі гурту.

«Зазвичай далі розказують про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати, та що має слухач почути. Ми так робити не будемо. Нижче — текст пісні, в ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити в кінці «скільки нас» — «?» чи «!», — йдеться в описанні до відео.

Лідера гурту Святослава Вакарчука неодноразово вносили до передвиборчих опитувань, у яких людям зокрема пропонували обрати, кому як кандидату у президенти вони більше довіряють.

За опитуванням групи «Рейтинг», за нього як кандидата проголосували б стільки ж опитаних, скільки і за чинного президента Петра Порошенка, а також лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка, а саме 8,6%.