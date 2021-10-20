ВАКС остаточно розвіяв всі сумніви в законності формули «Роттердам+», – адвокат

Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину

Трекке наголосив, що ВАКС підтвердив висновки прокурора про відсутність збитків від дії формули

Вищий антикорупційний суд вкотре підтвердив, що формула «Роттердам+» була законною і обґрунтованою і жодним чином не суперечила інтересам держави.

Про це заявив адвокат сторони захисту Артем Трекке, коментуючи повний текст рішення суду.

«Незважаючи на складність та резонансність справи, маніпулятивні дії з боку скаржників, суд прийняв законне та обґрунтоване рішення за наслідками об’єктивного та повного розгляду справи», – зазначив Трекке.

Адвокат наголосив, що ВАКС, дослідивши 27 томів справи, підтвердив висновки прокурора про відсутність збитків чи шкоди від дії формули.

«Не отримавши доказів спричинення шкоди внаслідок її дії, та з урахуванням закінчення строку досудового розслідування, що унеможливлює отримання будь-яких додаткових матеріалів, прокурор не міг прийняти інше рішення. З цим погодилася і суддя, яка перевіривши законність дій процесуального керівника та вислухавши доводи усіх учасників справи, прийняла мотивовану, обґрунтовану та законну ухвалу, якою відмовила у задоволенні скарг», – додав Трекке.

Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

Єдиними потерпілими від формули вважають себе два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».