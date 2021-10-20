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    Думки вголос

    Зеленський визнав власну безпорадність у питанні ліквідації ОАСК

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Якісь більш впливові люди, ніж сам президент, зупинили ключові антикорупційні реформи - Зеленський визнав власну безпорадність у питанні ліквідації ОАСК
    Якісь більш впливові люди, ніж сам президент, зупинили ключові антикорупційні реформи

    Зеленський не хоче сваритися з Єрмаком і Татаровим

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    Сенсация. Президент Зеленский признал, что «влиятельные люди» остановили исполнение программы сотрудничества с МВФ, судебную и антикоррупционную реформы в Украине! Кто же это, более влиятельный чем сам президент?

    18 октября в интервью с президентом журналист Вадим Карпьяк спросил: «Есть проблема с Конституционным судом. Она подвешена. Есть проблема с судебной реформой потому, что Верховный Суд обращается в Конституционный Суд, чтобы проверили всю реформу на конституционность. Есть проблема с Окружным административным судом Киева. Уже полгода, если я не ошибаюсь, ваш безотлагательный законопроект о его ликвидации в парламенте откладывается.

    Зеленский: Его откладывали – и закон о НАБУ, и второе чтение реформы Службы безопасности и этот законопроект (о ликвидации ОАСК. – Ред.), и многие другие влиятельные законы, на которые, к сожалению, влияли влиятельные люди, скажем так. И о выбросах, и экологические законы. Много разных важных вещей».

    Потрясающе, какие-то более влиятельные люди, чем сам президент остановили ключевые антикоррупционные законопреокты и программу с МВФ! Кто же это?!

    7 декабря 2019-го года президент Зеленский заявил о подписании программы сотрудничества с Международным валютным фондом, о выделении кредита на 5,5 миллиардов долларов в обмен на проведение Украиной реформ, в том числе антикоррупционных.

    Ликвидировать полномочия Окружного админсуда Киева в части обжалования решений высших органов власти Зеленский обязался до августа 2020 года, однако нарушил свои обещания и подписанные обязательства, что привело к остановке программы сотрудничества с МВФ.

    7 апреля 2021-го года НАБУ обнаружило тайное хранилище наличных денег главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка – конфисковано более 5 миллионов долларов.

    Под давлением протестов и критики после разоблачения крупномасштабной коррупции Зеленский был вынужден 13 апреля внести наконец в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» (ОАСК).

    Однако несмотря на статус «неотложного президентского законопроекта» этот законопроект за 6 месяцев не поставлен Слугами народа на голосование в Верховную Раду. То есть обманули МВФ, обманули украинское общество, и используют любой повод, чтобы не принимать решения.

    Центр противодействия коррупции справедливо отметил, что: «одна из причин, почему Офис Зеленского затормозил ликвидацию ОАСК: у Ермака и Татарова с Вовком все чики-пики».

    Так что признание своей бечспомощности в вопросе ликвидации ОСАК у Зеленского получилось весьма показательное. Он даже боится назвать ответственных за этот провал. Ведь поссориться с Ермаком и Татаровым, от которых Зеленский зависит во всем, это значит поссориться с сами собой. Так что вот так, уважительно – «влиятельные люди». Подумаешь, какой-то МВФ, «влиятельным людям» видней.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ реформа суд НАБУ корупція в Україні Володимир Зеленський Андрій Єрмак Окружний адмінсуд Олег Татаров
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    Зеленський визнав власну безпорадність у питанні ліквідації ОАСК