Міністерство закордонних справ відреагувало на «запізнілу турботу» росіян про затриманого бойовика

На думку українських дипломатів, РФ вчергове продемонструвала своє реальне ставлення до власних громадян

«Запізніла турбота» російського МЗС, яке відреагувало на затримання громадянина Росії та члена незаконних збройних формувань Сергія Косяка лише на шостий день, яскраво демонструє реальне ставлення РФ до людей із російськими паспортами. Таку думку «Главкому» висловив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

МЗС України вважає той факт, що російське дипломатичне відомство в особі Марії Захарової відреагувало на затримання Косяка майже через тиждень, показовим.

На думку Ніколенка, такий рівень турботи яскраво демонструє ставлення Росії «не лише до громадян інших держав, яких вона сьомий рік поспіль вбиває і катує, а останнім часом і позбавляє елементарної можливості отримати допомогу від коронавірусної хвороби Covid-19, блокуючи КПВВ між підконтрольними Уряду України та тимчасово окупованими територіями нашої держави, але і до людей із російськими паспортами».

Речник МЗС України також висловив сподівання, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють, що вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю, оскільки «Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати».

«Очікуємо, що російська сторона із таким завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ», – підсумував Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 13 жовтня поблизу Золотого на лінії розмежування українські віськові затримали бойовика НЗФ «ЛНР» Сергія Косяка. Він був у військовій формі та мав при собі вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами та військовий квиток.

Як відомо, 14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР». За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Російський паспорт Косяк отримав у лютому 2021 року в Ростовській області. Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк був «представником СЦКК» і входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого.

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