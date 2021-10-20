Шкіряк виграв суд у Медведчука

Апеляційний суд відмовив Медведчуку в позові до Зоряна Шкіряка щодо захисту честі і гідності

У травні Оболонський суд визнав недостовірними деякі заяви Шкіряка щодо лідера ОПЗЖ

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу ексрадника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка на рішення Оболонського райсуду Києва. Тоді суд зобов'язав Шкіряка спростувати слова на адресу нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Як повідомив сам Шкіряк, він отримав перемогу у справі щодо кума Путіна.

«Зорян Шкіряк виграв апеляцію у путінського кума! Україна перемогла мордор! Щойно Київський апеляційний суд задовольнив мою апеляційну скаргу та скасував сумнівне рішення Оболонського суду. Медведчуку повністю відмовлено у його позові до мене , – написав Шкіряк.

Він привселюдно подякував своїм адвокатам, які «бездоганно відстояли нашу позицію в судовому процесі та надали беззаперечні аргументи нашої правоти».

Нагадаємо, у травні Медведчук виграв суд у Шкіряка щодо захисту честі та гідності. Оболонський суд визнав недостовірною інформацію, що ганьбить честь, гідність і ділову репутацію Медведчука, поширену Шкіряком 28 січня 2016 року на своїй сторінці в Facebook такого змісту: «...Він активний представник держави-агресора і рупор російських терористів в Мінському процесі.., ...державного зрадника, адепта «русского мира» і агента російських спецслужб в Україні... Медведчука! Цього засланого ... потрібно судити!»

Також суд визнав недостовірною інформацію такого змісту: «...Медведчук був завербований агентом КДБ СРСР ще зі своїх студентських років».

Шкіряка зобов'язали спростувати свої слова шляхом публікації на сторінці в Facebook резолютивної частини цього рішення справи протягом 10 днів з дня набрання рішенням законної сили.

Наразі ДБР перевіряє причетність Медведчука до оборудок з російським дизпаливом.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що у народного депутата Віктора Медведчука українське громадянство. Однак, за словами глави держави, якби Росія підтвердила наявність у нього російського паспорта, то Україна розглянула б можливість обміну Медведчука на українських політв'язнів.

Згодом Медведчук відповів на ініціативу Зеленського.

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру в державній зраді.

Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими й укладення з Росією контрактів на постачання газу і електрики.

Крім того, народний депутат Віктор Медведчук назвав звинувачення у фінансуванні тероризму та державній зраді сфабрикованими. Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням.

Нагадаємо, у жовтні суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Цього ж місяця йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.