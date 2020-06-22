«Ваші вітання – це приниження!» Столичний лікар-психіатр звернувся до Зеленського на День медика



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Лікар-психіатр звернувся до президента Володимира Зеленського

Лікар-психіатр записав відеозвернення до Зеленського

У відповідь на привітання президента Володимира Зеленського з Днем медика, київський лікар-психіатр записав відеозвернення.

У звернені лікар зазначив привітання Володимира Зеленського з днем медика виглядало для нього як знущання у світлі подій, що відбувають медицині загалом і, зокрема, в психіатрії.

«Лікар нагадав, що місяць тому лікарі київської міської психіатричної лікарні ім. Павлова страйкували через значне урізання фінансування. «Ситуація така, як в Криму : «грошей немає, але ви тримайтеся»… Так, грошей немає, психіатрія завжди була дотаційною. Лікарів скорочують. Мене, лікаря з 20-річним стажем, заслуженого лікаря України також попросили готуватися до звільнення. А що мають робити 500 співробітників психіатричної лікарні ім. Павлова, для яких ця робота – єдине місце заробітку. Вони залишаються на вулиці», – повідомив лікар.

Нагадаємо, 21 червня Володимир Зеленський привітав медпрацівників з Днем медика та пообіцяв підвищити зарплати. Також Зеленський нагородив 122 медичних працівників з нагоди їх професійного свята. Відповідний указ №241/2020, датований 19 червня, розміщений на сайті Офісу президента.