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    Суспільство

    «Ваші вітання – це приниження!» Столичний лікар-психіатр звернувся до Зеленського на День медика

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    Лікар-психіатр звернувся до президента Володимира Зеленського - «Ваші вітання – це приниження!» Столичний лікар-психіатр звернувся до Зеленського на День медика
    Лікар-психіатр звернувся до президента Володимира Зеленського

    Лікар-психіатр записав відеозвернення до Зеленського

    У відповідь на привітання президента Володимира Зеленського з Днем медика, київський лікар-психіатр записав відеозвернення.

    У звернені лікар зазначив привітання Володимира Зеленського з днем медика виглядало для нього як знущання у світлі подій, що відбувають медицині загалом і, зокрема, в психіатрії.

    «Лікар нагадав, що місяць тому лікарі київської міської психіатричної лікарні ім. Павлова страйкували  через значне урізання фінансування. «Ситуація така, як в Криму : «грошей немає, але ви тримайтеся»… Так, грошей немає, психіатрія завжди була дотаційною. Лікарів скорочують. Мене, лікаря з 20-річним стажем, заслуженого лікаря України  також попросили готуватися до звільнення. А що мають робити 500 співробітників психіатричної лікарні ім. Павлова, для яких ця робота – єдине місце заробітку. Вони залишаються на вулиці», – повідомив лікар.

    Нагадаємо, 21 червня Володимир Зеленський привітав медпрацівників з Днем медика та пообіцяв підвищити зарплати. Також Зеленський нагородив 122 медичних працівників з нагоди їх професійного свята. Відповідний указ №241/2020, датований 19 червня, розміщений на сайті Офісу президента.

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