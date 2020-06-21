Зеленський нагородив медиків з нагоди професійного свята



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Президент нагородив медиків за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей, сумлінну працю та високий професіоналізм

Зеленський також присвоїв ряд почесних звань – заслуженого донора України, заслуженого лікаря, заслуженого працівника охорони здоров’я України ряду осіб

Президент Володимир Зеленський нагородив 122 медичних працівників з нагоди їх професійного свята.

Відповідний указ №241/2020, датований 19 червня, розміщений на сайті Офісу президента.

«За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей, сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня РИЖЕНКА Сергія Анатолійовича – головного лікаря комунального підприємства «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова» Дніпропетровської обласної ради», – йдеться в тексті указу.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Валентина Багнюка, Олександра Бурсака, Івана Гайду (посмертно), Павла Ганинця, столичного волонтера Дениса Герасимовича, Леоніда Гумена, Віталія Дідика, Сергія Дуброва, Север’яна Кардаву, Івана Клюзка, Петра Кмиту, Федора Новікова, Ірину Сірченко, Олександра Толстанова, Віталія Шевцова.

Зеленський також нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня Станіслава Сидоренка і Святослава Соколика. Окремо орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено Наталію Авраменко.

«Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня: Голубовсвьку Ольгу Анатоліївну – завідувача кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м.Київ; Кобірніченко Юлію Андріївну – начальника клініки лабораторної діагностики Національного військово- медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України, полковника медичної служби; Крамаренко Вікторію Вікторівну – медичну сестру Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, м.Київ; Маслову Людмилу Валентинівну – директора комунального некомерційного підприємства «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом», – йдеться у документі.

Орденом Данила Галицького нагороджено Руслана Панасюка і Григорія Прохоренка.

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено медпрацівників Ярослава Магаса, Єлизавету Мозгову, Олександра Хомяка, Олену Шелкайтіс.

Медаллю за врятоване життя Зеленський нагородив Ірину Лагоду, Тетяну Сушко, Станіслава Шербину.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено В’ячеслава Бушуєва, Андрія Власюка, Олену Іваскевич, Андрія Мірошниченка, Андрія Оліпера, Тетяну Очеретько, Юлія П’ятницьку, Тетяну Решетник, Юрія Сака, Ірину Трофіменко, Софію Черниш, Чехіру Вікторію.

Зеленський також присвоїв ряд почесних звань – заслуженого донора України, заслуженого лікаря, заслуженого працівника охорони здоров’я України ряду осіб.

У своєму вітанні до Дня медичного працівника Президент Володимир Зеленський зазначив, що підписав Указ про відзначення нагородами 122 медиків. Ці люди, за його словами, лише маленька частина багатотисячної родини професійних і самовідданих українських лікарів. Зеленський зазначив, що йому прикро, що через карантин не може нагородити їх особисто.

Нагадаємо, в Україні відзначають День медичного працівника.