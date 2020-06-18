Вчені назвали секрет довголіття



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Фізична активність продовжує життя

Фізична активність дозволяє запобігти передчасній смерті

Вчені університетів в Кембриджі і Единбурзі назвали фізичну активність головним способом запобігти передчасній смерті. У всьому світі щорічно фізичні вправи рятують життя близько чотирьох мільйонів людей. Про це йдеться у статті, опублікованій в журналі The Lancet Global Health.

Дослідники проаналізували дані про людей з 168 країн світу, які дотримуються порад Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що передбачають 150 хвилин аеробних вправ помірної інтенсивності протягом тижня або 75 хвилин активних фізичних занять. Частка людей, які дотримують рекомендацій, значно відрізняється в країнах і становить від 33 відсотків (Кувейт) до 94 відсотків (Мозамбік).

З’ясувалося, що фізична активність дозволяє прожити довго і знижує кількість передчасних смертей на 15 відсотків, що означає 3,9 мільйона врятованих життів. При цьому в країнах з низьким рівнем доходу це зниження було більшим (на 18 відсотків), ніж для західних країн (на 14 відсотків). За оцінками, через нестачу фізичної активності щорічно вмирає 3,2 мільйона осіб.

Нагадаємо, всім, хто хоче жити довше, відомі в Великобританії лікарі-дієтологи Джульєтта Келлоу і Сара Брюер радять регулярно їсти банани. Фахівці констатують, що їх вживання є одним з найпростіших способів поліпшити загальний стан здоров'я, знизити ризик загрожують життю захворювань.