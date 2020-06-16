Вчені знайшли потужний захист від коронавірусу



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Вчені знайшли антитіла, які забезпечують потужний захист від коронавірусу

Антитіла можуть бути використані як лікувальний засіб вже в січні наступного року

Учені дослідницького інституту Скріппса у США знайшли в крові пацієнтів, які одужали від Covid-19 , антитіла, що забезпечують потужний захист від коронавірусу. Про це повідомляють на scripps.edu

Дослідники взяли зразки крові у людей, які мали легку і важку форми захворювання. Під час експерименту фахівці використовували тестові клітини, які синтезують рецептор ACE2, з яким взаємодіє вірус до проникнення в клітину. Вчені перевірили, чи може кров, що містить антитіла, зв'язуватися з вірусом і блокувати процес зараження.

Фахівці виділили понад тисячу різних імунних клітин, які продукують антитіла, – вони називаються В-клітинами, кожна з яких синтезувала окремий тип антитіл проти SARS-CoV-2. Коли послідовність генів, що кодують антитіла, встановили, вчені отримали можливість синтезувати їх в лабораторії. Результати скринінгу показали, що деякі антитіла навіть в невеликих кількостях могли ефективно блокувати вірус, запобігаючи зараженню тестових клітин.

За словами вчених, якщо подальші тести безпеки на тваринах і клінічні випробування за участю людей пройдуть успішно, то антитіла можуть бути використані як лікувальний засіб вже в січні наступного року.

Нагадаємо, раніше американські вчені з’ясували, що власники першої групи крові найменш схильні до зараження коронавірусом.