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    Наука та освіта

    Вчені знайшли потужний захист від коронавірусу

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    Вчені знайшли антитіла, які забезпечують потужний захист від коронавірусу - Вчені знайшли потужний захист від коронавірусу
    Вчені знайшли антитіла, які забезпечують потужний захист від коронавірусу

    Антитіла можуть бути використані як лікувальний засіб вже в січні наступного року

    Учені дослідницького інституту Скріппса у США знайшли в крові пацієнтів, які одужали від Covid-19 ,  антитіла, що забезпечують потужний захист від коронавірусу. Про це повідомляють на  scripps.edu

    Дослідники взяли зразки крові у людей, які мали легку і важку форми захворювання. Під час експерименту фахівці використовували тестові клітини, які синтезують рецептор ACE2, з яким взаємодіє вірус до проникнення в клітину. Вчені перевірили, чи може кров, що містить антитіла,  зв'язуватися з вірусом і блокувати процес зараження.

    Фахівці виділили понад тисячу різних імунних клітин, які  продукують антитіла,  – вони називаються В-клітинами, кожна з яких синтезувала окремий тип антитіл проти SARS-CoV-2. Коли послідовність генів, що кодують антитіла, встановили, вчені отримали можливість синтезувати їх в лабораторії. Результати скринінгу показали, що деякі антитіла навіть в невеликих кількостях могли ефективно блокувати вірус, запобігаючи зараженню тестових клітин.

    За словами вчених, якщо подальші тести безпеки на тваринах і клінічні випробування за участю людей пройдуть успішно, то антитіла можуть бути використані як лікувальний засіб вже в січні наступного року.

    Нагадаємо, раніше американські вчені з’ясували, що власники першої групи крові найменш схильні до зараження коронавірусом.

    здоров'я США медицина наука коронавірус
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