108-річна британка розкрила секрет свого довголіття



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Дороті Флауерс проживає в англійському місті Харрогейт в будинку для літніх людей

Жінка все життя любила шампанське і вважає, що саме йому зобов'язана своїм довгим життям

Британка Дороті Флауерс, яка дожила до 108 років, розкрила свій секрет довголіття.

Про це повідомляє The Independent.

За словами жінки, вона все життя любила шампанське і ніколи не пила інший напій. Вона вважає, що саме йому зобов'язана своїм довгим життям.

Сусіди Флауерс по дому престарілих підтвердили слова Дороті, зазначивши, що ніколи не бачили, щоб жінка пила щось інше.

Жінка проживає в англійському місті Харрогейт в будинку для літніх людей.

У британки немає дітей, після смерті чоловіка її відвідує племінниця. У день 108-річчя Дороті отримала близько 600 листівок від шанувальників з різних куточків планети.