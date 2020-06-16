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    У світі

    Вчені прогнозують смертельну для людства спеку

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    Фахівці вивчили рекордну спеку 2018 року, яка тривала в Китаї 33 дня - Вчені прогнозують смертельну для людства спеку
    Фахівці вивчили рекордну спеку 2018 року, яка тривала в Китаї 33 дня

    Вчені передбачають, що тривале глобальне потепління призведе до ще більш частого виникнення хвиль смертельно небезпечної спеки в Північно-Східній Азії в найближчі десятиліття

    Китайські вчені визначили причину періодів екстремальної спеки, які в останні роки виникають частіше, призводять до частих смертям і завдають шкоди сільському господарству.

    Виявилося, що хвилі тепла пов'язані з аномальними антициклонами над Північно-Східною Азією, що посилюються через глобальне потепління.

    Стаття дослідників опублікована в журналі Environmental Research Letters.

    Фахівці вивчили рекордну спеку 2018 року, яка тривала в Китаї 33 дня і стала причиною госпіталізації понад 71 тис. людей через тепловий удар.

    Вони визначили, що причиною екстремального погодного явища стала стійка атмосферна циркуляція в вигляді потужного антициклону - області високого тиску, що відповідає за високі температури і ясне, безхмарне небо.

    Виявилося, що аномальний антициклон вніс майже половину вкладу в спеку. Цей тип циркуляції став виникати частіше в останні десятиліття з 1991 по 2017 рік.

    Ще одним фактором стало збільшення середніх температур через накопичення парникових газів в атмосфері Землі.

    Вчені передбачають, що тривале глобальне потепління призведе до ще більш частого виникнення хвиль смертельно небезпечної спеки в Північно-Східній Азії в найближчі десятиліття.

    У Києві 5 червня розпочалося метеорологічне літо з тритижневим запізнення.

    Як повідомлялось, народний синоптик Леонід Горбань склав довгостроковий прогноз на все літо. За його даними, на Україну чекає по-справжньому спекотне літо. 

    Китай спека наука
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