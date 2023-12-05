Вчені забили на сполох через зростання викидів вуглекислого газу: чим це загрожує

26 країн, на які припадає 28% світових викидів, мають тенденцію до зниження рівня викидів

У Паризькій угоді 2015 року країни домовилися утримувати потепління значно нижче 2°C і рухатися до 1,5°C

Глобальні викиди вуглекислого газу від використання викопного палива цього року сягнуть рекордного рівня, що посилить зміну клімату та призведе до більш руйнівних екстремальних погодних явищ, кажуть вчені. Про це повідомляє Reuters.

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У звіті «Глобальний вуглецевий бюджет», опублікованому у вівторок, 5 грудня, під час кліматичного саміту COP28, йдеться про те, що загальні викиди CO2, які сягнули рекордно високого рівня минулого року, «досягли плато» у 2023 році завдяки незначному зниженню викидів від таких видів землекористування, як вирубка лісів.

Очікується, що у 2023 році країни викинуть в атмосферу 36,8 млрд метричних тонн CO2 від використання викопного палива, що на 1,1% більше, ніж минулого року, йдеться у звіті вчених з понад 90 установ.

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Якщо врахувати викиди від землекористування, то цього року глобальні викиди CO2 становитимуть 40,9 млрд тонн.

«Викиди від вугілля, нафти і газу зросли, найбільше, зокрема, – в Індії та Китаї. Зростання в Китаї спричинене відновленням економіки після карантину через Covid-19, тоді як в Індії попит на електроенергію зростав швидше, ніж потужність відновлюваних джерел енергії в країні – тому викопне паливо заповнило дефіцит», – йдеться у статті.

Зазначається, що траєкторія викидів цього року ще більше віддаляє світ від запобігання глобальному потеплінню.

«Зараз виглядає неминучим, що ми перевищимо цільовий показник Паризької угоди на рівні 1,5 градуса (порівняно з доіндустріальним періодом)», – сказав професор П'єр Фрідлінгштайн, який очолював дослідження.

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У Паризькій угоді 2015 року країни домовилися утримувати потепління значно нижче 2°C і рухатися до 1,5°C. Вчені стверджують, що перевищення рівня у 1,5°C призведе до більш серйозних і незворотних наслідків, включаючи смертельну спеку, катастрофічні повені та зникнення коралових рифів.

«Лідери, які зустрінуться на COP28, повинні будуть домовитися про швидке скорочення викидів викопного палива навіть для того, щоб утримати цільовий показник у 2°C», – сказав Фрідлінгштайн.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) заявила, що до 2030 року глобальні викиди повинні скоротитися на 43%, щоб досягнути поставленої межі 1,5°C. Натомість за останні роки викиди зросли. Пандемія Covid-19 спричинила короткий сплеск цієї тенденції, але зараз викиди повернулися на 1,4% вище рівня, що існував до Covid-19.

Минулого місяця вчені з Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) заявили, що викиди парникових газів у Китаї можуть почати «структурне зниження» вже наступного року через рекордно високі обсяги установок відновлюваної енергетики. Китай є джерелом 31% світових викидів CO2 від викопного палива.

У новому звіті згадуються деякі позитивні моменти: викиди в США та Європейському Союзі знижуються, частково завдяки закриттям вугільних електростанцій.

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Загалом, 26 країн, на які припадає 28% світових викидів, мають тенденцію до зниження рівня викидів. Більшість з них знаходяться в Європі, зазначають дослідники.

Раніше вчені заявили, що озоновий шар над Землею, ймовірно, не відновлюється, а проблема із ним тільки загострюється через лісові пожежі, виверження вулканів та викиди парникових газів. Виснаження озонового шару наражає людей, особливо в Південній півкулі, на підвищений ризик раку шкіри.