Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вчені забили на сполох через зростання викидів вуглекислого газу: чим це загрожує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вчені забили на сполох через зростання викидів вуглекислого газу: чим це загрожує
26 країн, на які припадає 28% світових викидів, мають тенденцію до зниження рівня викидів
фото ілюстративне

У Паризькій угоді 2015 року країни домовилися утримувати потепління значно нижче 2°C і рухатися до 1,5°C

Глобальні викиди вуглекислого газу від використання викопного палива цього року сягнуть рекордного рівня, що посилить зміну клімату та призведе до більш руйнівних екстремальних погодних явищ, кажуть вчені. Про це повідомляє Reuters.

У звіті «Глобальний вуглецевий бюджет», опублікованому у вівторок, 5 грудня, під час кліматичного саміту COP28, йдеться про те, що загальні викиди CO2, які сягнули рекордно високого рівня минулого року, «досягли плато» у 2023 році завдяки незначному зниженню викидів від таких видів землекористування, як вирубка лісів.

Очікується, що у 2023 році країни викинуть в атмосферу 36,8 млрд метричних тонн CO2 від використання викопного палива, що на 1,1% більше, ніж минулого року, йдеться у звіті вчених з понад 90 установ.

Якщо врахувати викиди від землекористування, то цього року глобальні викиди CO2 становитимуть 40,9 млрд тонн.

«Викиди від вугілля, нафти і газу зросли, найбільше, зокрема, – в Індії та Китаї. Зростання в Китаї спричинене відновленням економіки після карантину через Covid-19, тоді як в Індії попит на електроенергію зростав швидше, ніж потужність відновлюваних джерел енергії в країні – тому викопне паливо заповнило дефіцит», – йдеться у статті.

Зазначається, що траєкторія викидів цього року ще більше віддаляє світ від запобігання глобальному потеплінню.

«Зараз виглядає неминучим, що ми перевищимо цільовий показник Паризької угоди на рівні 1,5 градуса (порівняно з доіндустріальним періодом)», – сказав професор П'єр Фрідлінгштайн, який очолював дослідження.

У Паризькій угоді 2015 року країни домовилися утримувати потепління значно нижче 2°C і рухатися до 1,5°C. Вчені стверджують, що перевищення рівня у 1,5°C призведе до більш серйозних і незворотних наслідків, включаючи смертельну спеку, катастрофічні повені та зникнення коралових рифів.

«Лідери, які зустрінуться на COP28, повинні будуть домовитися про швидке скорочення викидів викопного палива навіть для того, щоб утримати цільовий показник у 2°C», – сказав Фрідлінгштайн.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) заявила, що до 2030 року глобальні викиди повинні скоротитися на 43%, щоб досягнути поставленої межі 1,5°C. Натомість за останні роки викиди зросли. Пандемія Covid-19 спричинила короткий сплеск цієї тенденції, але зараз викиди повернулися на 1,4% вище рівня, що існував до Covid-19.

Минулого місяця вчені з Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) заявили, що викиди парникових газів у Китаї можуть почати «структурне зниження» вже наступного року через рекордно високі обсяги установок відновлюваної енергетики. Китай є джерелом 31% світових викидів CO2 від викопного палива.

У новому звіті згадуються деякі позитивні моменти: викиди в США та Європейському Союзі знижуються, частково завдяки закриттям вугільних електростанцій.

Загалом, 26 країн, на які припадає 28% світових викидів, мають тенденцію до зниження рівня викидів. Більшість з них знаходяться в Європі, зазначають дослідники.

Раніше вчені заявили, що озоновий шар над Землею, ймовірно, не відновлюється, а проблема із ним тільки загострюється через лісові пожежі, виверження вулканів та викиди парникових газів. Виснаження озонового шару наражає людей, особливо в Південній півкулі, на підвищений ризик раку шкіри. 

Теги: вчені повітря

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Між якістю довкілля та злоякісними пухлинами є значний звʼязок
Вчені назвали несподіваний фактор ризику раку грудей: тривожні результати дослідження
30 листопада, 12:41
Аналіз щоденних і щомісячних змін озонового шару в період з 2001 по 2022 рік свідчить про затримку у формуванні озонової діри
Озонова діра ймовірно не відновлюється: вчені забили на сполох
23 листопада, 08:39
Найбільш поширеною флуоресценція виявилася серед ссавців нічних видів
Вчені виявили 125 нових видів ссавців, які світяться під ультрафіолетом
6 жовтня, 09:22

Суспільство

Вчені забили на сполох через зростання викидів вуглекислого газу: чим це загрожує
Вчені забили на сполох через зростання викидів вуглекислого газу: чим це загрожує
Українська авіація набирає працівників? У мережі почали зʼявлятися вакансії
Українська авіація набирає працівників? У мережі почали зʼявлятися вакансії
Києво-Печерська лавра започатковує акцію на підтримку військовополонених
Києво-Печерська лавра започатковує акцію на підтримку військовополонених
«Будуть вивчати в підручниках»: Комаровський розповів про «подвиг» Арестовича
«Будуть вивчати в підручниках»: Комаровський розповів про «подвиг» Арестовича
Чи дійсно справа у щелепі? Філологиня пояснила, чому росіяни не можуть вимовляти українські слова
Чи дійсно справа у щелепі? Філологиня пояснила, чому росіяни не можуть вимовляти українські слова
У Рівному жінка народила 17-ту дитину
У Рівному жінка народила 17-ту дитину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
57K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
32K
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)
32K
Чому нервує Сі Цзіньпін
16K
Повітряні сили пояснили, чому РФ так цікавить аеродром у Старокостянтинові
7767
Церкви допомагають українським біженцям у Німеччині, але є нюанс

Новини

ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua