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Вчені назвали несподіваний фактор ризику раку грудей: тривожні результати дослідження

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вчені назвали несподіваний фактор ризику раку грудей: тривожні результати дослідження
Між якістю довкілля та злоякісними пухлинами є значний звʼязок
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рак молочної залози є найбільш поширеним типом онкології серед жінок

Таємниця розвитку раку молочних залоз залишається нерозкритою, попри тривалі дослідження у цій сфері. До факторів ризику входить наявність гена BRCA1, відсутність вагітності та пологів, пізня менопауза, травми та шкідливі звички. Останні дані показують, що довкілля, особливо у міській місцевості, може збільшити ризик розвитку захворювання. Про це повідомляє Scientific Reports.

Фактори ризику раку грудей

Рак молочної залози є найбільш поширеним типом онкології серед жінок. Лікарі відзначають, що ризик розвитку цього захворювання залежить від поєднання генетичних факторів та навколишнього середовища, таких як тютюновий дим, пестициди та забруднення харчових продуктів бісфенолом-А.

Однак, попри зниження частки курців та кількості пестицидів, частота раку молочної залози продовжує зростати серед жінок у всьому світі. Це вказує на те, що є інші фактори, які впливають на ризик цього захворювання, які досі не були виявлені, що робить дослідження цієї проблеми актуальною.

Раніше проведені дослідження зосереджувалися на впливі окремих забруднювачів навколишнього середовища, і не враховували сукупний вплив хімічних, біологічних та соціальних факторів, з якими стикаються люди щодня.

Нове дослідження раку грудей

Вчені з медичної школи Дьюка на чолі з Гаятрі Деві вирішили виправити цю проблему. Для дослідження вони використовували індекс якості довкілля (EQI). Вчені проаналізували дані EQI разом із показниками захворюваності на рак молочної залози з Центрального онкологічного реєстру Північної Кароліни, включаючи як міські, так і сільські райони.

Команда оцінила різні стадії раку молочної залози залежно від місця проживання (у сільській місцевості та місті): in situ (початкова стадія), локалізовану (рання стадія без ознак поширення пухлини), регіонарну (метастази у прилеглих лімфатичних вузлах, тканинах чи органах) та віддалену (пізніші стадії, коли метастази вже поширилися на віддалені частини тіла).

Міста підвищують ризик раку грудей

Рівень захворюваності на рак молочної залози в Північній Кароліні з 2010 по 2014 рік становив у середньому 153,5 випадки на 100 тис. осіб. Переважна більшість випадків — локалізовані (54%), за ними йшли регіонарні (26%), in situ (16%) та віддалені (4%). Усі сумарні стадії раку молочної залози, зазвичай, мали вищу захворюваність у північно-східному регіоні штату, тоді як in situ спостерігався набагато вищий рівень захворюваності у центральній частині Північної Кароліни.

Аналіз також виявив, що середня захворюваність на 100 тис. осіб була вищою у міських округах у порівнянні з сільськими, що характерно для всіх стадій раку молочної залози.

Вчені зробили висновок, що їхнє дослідження підтверджує значний зв'язок між якістю навколишнього середовища та захворюваністю на рак молочної залози, що може сприяти розробці ефективних заходів щодо зниження захворюваності, особливо для людей з груп ризику.

Раніше повідомлялося, що мільйони життів можуть бути врятовані завдяки революційному створенню нових вакцин від раку та серцевих захворювань. Згідно з останніми дослідженнями, прогрес у роботі вчених йде величезними темпами. Провідна фармацевтична компанія заявила, що впевнена, що препарати для лікування раку, серцево-судинних, аутоімунних та інших захворювань будуть готові до 2030 року.

До слова, вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань.

Зауважимо, хоча після діагнозу рак у багатьох пацієнтів буквально опускаються руки, останнім часом з'являється все більше інформації, що фізичні вправи можуть не тільки покращити загальний стан здоров'я, але й полегшити боротьбу з пухлиною – дослідники назвали, що допомагає зменшити ризик раку.

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Теги: здоров'я рак вчені

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