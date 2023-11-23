Озонова діра ймовірно не відновлюється: вчені забили на сполох

Аналіз щоденних і щомісячних змін озонового шару в період з 2001 по 2022 рік свідчить про затримку у формуванні озонової діри

Із 2004 року озоновий шар Антарктики скоротився на 26%

Озоновий шар над Землею, ймовірно, не відновлюється, а проблема із ним тільки загострюється через лісові пожежі, виверження вулканів та викиди парникових газів. Виснаження озонового шару наражає людей, особливо в Південній півкулі, на підвищений ризик раку шкіри. Про це йдеться у дослідженні, результати якого опубліковано в журналі Nature Communications.

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Дослідження виявило, що озоновий шар Антарктики скоротився на 26% з 2004 року

Зазначається, що це цілковито суперечить попереднім повідомленням про його відновлення завдяки заходам, вжитим в рамках угоди під назвою «Монреальський протокол».

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Монреальський протокол – підписаний 1987 року, заборонив використання хлорфторвуглецю з метою закрити цю діру, і вважається історією успіху міжнародного екологічного співробітництва.

Автори роботи припускають, що причиною невдачі є лісові пожежі та вулканічні аерозолі разом з викидами парникових газів. За їхніми даними, починаючи з 2020 року над Антарктидою навесні знову з'являються рекордно великі озонові діри з тривалим терміном існування.

Раніше вважалося, що озонову діру вдалося ліквідувати завдяки глобальній угоді, яка передбачала обмеження використання озоноруйнівних речовин. І попередні дані навіть підтверджували позитивну тенденцію. Також стверджувалося, що озоновий шар над Антарктикою має відновитися до рівня 1980 року приблизно до 2066 року. Менші ж озонові діри мали затягнутися за наступні два десятиліття.

Але нове дослідження виявило, що від початку 2000-х років відбулися незначні довгострокові зміни в загальному озоновому шарі, «навіть там, де раніше повідомлялося про значне відновлення».

Аналіз щоденних і щомісячних змін озонового шару в період з 2001 по 2022 рік свідчить про затримку у формуванні озонової діри. Вчені виявили, що хоча ранньою весною спостерігаються ознаки відновлення озонового шару, наприкінці вересня спостерігається його спад.

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Авторка дослідження Ханна Кессеніч з Університету Отаго (Нова Зеландія) заявила, що аналіз даних за 19 років показав, що «в центрі антарктичної озонової діри стало набагато менше озону, ніж 19 років тому».

«Це означає, що діра не тільки залишилася великою за площею, але й стала глибшою (тобто містить менше озону) протягом більшої частини антарктичної весни», – зазначила вчена.

Вчені припускають, що в земній атмосфері зараз може відбуватися щось, що пов'язане із зміною клімату і це маскує деяке відновлення.

Нагадаємо, що озоновий шар на висоті від 11 до 40 км над поверхнею Землі відфільтровує більшу частину ультрафіолетового випромінювання Сонця, яке може викликати рак шкіри та катаракту.