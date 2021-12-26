Верещук пообіцяла «знести» додаток «Вдома» до кінця року

Міністерка побачила, що люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон

Реєстрацію в «Дії» при перетині КПВВ на Донбасі можуть скасувати

Додаток «Вдома» при перетині КПВВ на Донбасі можуть скасувати до кінця цього року. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Про це повідомляє видання «Новини Донбасу».

За словами Верещук, вона відвідала КПВВ у Станиці Луганській побачила проблему, з якою часто стикаються люди.

«У нас є обмеження через коронавірус. Я побачила, наскільки це проблема для пенсіонерів, для літніх людей, для жінок із дітьми, для всіх, хто перетинає КПВВ. Вони повинні завантажити додаток «Дій Вдома». Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон», – розповідає Верещук.

За її словами, вона звернулася за допомогою у вирішенні проблеми до президента і прем'єр-міністра країни.

«Я повернулася з Луганщини і прийшла з вирішенням цієї проблеми до прем'єра, а потім і до президента. І ви знаєте, вони мене підтримали. І якщо все буде добре, то ми до кінця року знесемо це обов'язковий додаток «Вдома» і люди зможуть не страждаючи перетинати КПВВ», – сказала Верещук.