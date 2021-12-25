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    На Донбасі сьогодні панувала різдвяна «тиша»

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    Українські військові&nbsp;продовжують захищати свою країну - На Донбасі сьогодні панувала різдвяна «тиша»
    Українські військові продовжують захищати свою країну
    фото з відкритих джерел

    Від початку доби обстрілів у зоні ООС не зафіксували

    Із початку доби в районі проведення ООС бойовики Російської Федерації жодного разу не порушили «тишу». Українські захисники й надалі контролюють ситуацію. Про це інформує пресслужба ООС.

    «Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – пише пресслужба.

    У штабі зазначили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії з боку Російської Федерації.

    Нагадаємо, днями учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі.

    Сьогодні спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок із написами «Гуманітарна допомога» та кілька одиниць військової техніки.

    Напередодні Збройні сили показали, як Javelin знищив на Донбасі танк (відео).

    Раніше стало відомо, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків – Reuters.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові
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    На Донбасі сьогодні панувала різдвяна «тиша»