Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну

Данілов заявив, що Україна зможе відстояти свої території у разі наступу

Секретар РНБО запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне знищити Україну. Однак серйозного ризику неминучого вторгнення наразі немає. Таку заяву він зробив в інтерв'ю APF.

«Путін хоче знищити нашу країну. Чи вдасться йому це? Ні, не вийде...Наші громадяни захищатимуть нашу країну», – сказав Данілов.

За його словами, і армія, і цивільні особи сформують широкий національний рух «опору», у разі нападу Росії.

«Ми захищатимемо нашу країну. І крапка», – зазначив Данілов.

Своєю чергою він закликав Захід надати Україні більше військової допомоги, а також застосувати превентивні санкції проти РФ.

«Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви маєте намір вводити санкції?», – наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що «питання номер один» – це забезпечення України оборонною зброєю.

Він також застеріг західних партнерів від ухвалення рішень щодо України з Росією.

«Хоч би який був результат цих переговорів, він не працюватиме, якщо його не приймуть українці. Ми не Росія. Неможливо поставити всіх на коліна, бо великі люди вирішили за нас», – додав Данілов.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

Нагадаємо, Пентагон хоче оперативно передавати Україні дані розвідки про російські війська – The New York Times.